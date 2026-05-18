Teatrale esordisce a Zurigo la grande ascesa francescana

Lo spettacolo apre il viaggio internazionale partendo da Assisi

Teatrale esordisce – La cultura italiana varca i confini nazionali per celebrare l’Ottavo Centenario francescano attraverso un connubio tra teatro e letteratura. Il prossimo 21 maggio il Teatro della Chiesa St. Franziskus della città di Zurigo ospiterà la prima dell’opera intitolata “Potevo avere tutto” che segna l’avvio ufficiale del cartellone internazionale denominato “Ascesa di San Francesco nel Paradiso di Dante” ideato dalla realtà associativa Ars Pace.

Il debutto europeo della produzione

La rappresentazione ha registrato una fortunata anteprima durante l’evento Cortile di Francesco e successive repliche nel territorio di Assisi totalizzando oltre duemila presenze complessive di pubblico. Il testo e l’interpretazione scenica portano la firma dell’attore Daniele Ridolfi mentre l’ideazione complessiva e la realizzazione pratica sono state curate da Luisa Benevieri e Roberto Costantini. La serata svizzera prevede una introduzione curata dalla vicepresidente del sodalizio promotore Monica Baldi insieme al direttore della struttura di diffusione culturale italiana nella Confederazione Elvetica Raffaele Pentangelo.

La sinergia culturale tra i paesi coinvolti

L’intero impianto programmatico mira a sviluppare un dibattito attuale sulla testimonianza del Poverello di Assisi collegandosi direttamente ai versi della Divina Commedia scritti da Dante Alighieri nell’Undicesimo Canto della terza cantica dove il personaggio storico riceve la celebre definizione legata al fervore serafico. Il calendario degli appuntamenti non si esaurirà con la tappa transalpina ma si estenderà toccando i centri urbani di Losanna e Ginevra per poi raggiungere Madrid e fare ritorno nel cuore dell’Umbria. La data centrale del percorso è fissata per il 9 settembre 2026 nella prestigiosa Sala della Conciliazione del Palazzo dei Priori della municipalità umbra. In quella sede si confronteranno autorevoli esponenti del panorama intellettuale e religioso tra cui spiccano i nomi di Donatella Casciarri Enrique Barón Crespo Davide Rondoni fra Georges Massinelli Alessandro Masi Anna Rüdeberg e la stessa Monica Baldi per approfondire i temi del dialogo.

Il completamento della trilogia della pace

I lavori della giornata di studi settembrina troveranno il proprio compimento ideale grazie alla performance musicale offerta dal violoncellista George Georgescu seguita da un momento di raccoglimento e visita guidata presso il sito della Porziuncola. Lo sviluppo di questa articolata offerta si inserisce nel quadro programmatico stabilito dal Comitato nazionale preposto alle commemorazioni della scomparsa del Santo e gode del supporto operativo garantito dall’istituzione d’Oltralpe dalla Società Dante Alighieri e dal comparto scolastico statale presente nella capitale spagnola. L’evento rappresenta l’atto conclusivo della Trilogia di Pace Francescana che ha ottenuto i patrocini formali dell’amministrazione comunale e delle rappresentanze dell’Ordine Provinciale della Provincia Serafica.