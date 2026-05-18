Assisi illumina Torre del Popolo per le malattie croniche

Un’iniziativa simbolica per sensibilizzare la comunità

Assisi, 18 maggio 2026 – La Torre del Popolo di Assisi si tingerà di viola il 19 maggio 2026 per sostenere la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI). L’Amministrazione comunale ha aderito alla campagna nazionale promossa da M.I.Cro.Italia Odv, associazione impegnata nella diffusione della conoscenza e nella tutela delle persone affette da patologie come morbo di Crohn e colite ulcerosa. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione su malattie spesso invisibili, che colpiscono migliaia di persone e che, pur non manifestandosi sempre in modo evidente, incidono profondamente sulla qualità della vita, come riferisce il comunicato della Città di Assisi.

L’illuminazione della Torre del Popolo rappresenta un segnale forte, pensato per sensibilizzare cittadini e visitatori su patologie che richiedono diagnosi tempestive, cure adeguate e un sostegno costante alla ricerca scientifica. Le MICI sono malattie croniche che alternano fasi di remissione e riacutizzazione, spesso accompagnate da dolore, stanchezza e limitazioni nella vita quotidiana. Per questo, la campagna punta a rompere il silenzio che ancora circonda queste condizioni, promuovendo una cultura di maggiore comprensione e vicinanza.