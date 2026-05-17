Morto Giovanni Raspa, Assisi piange il volto della Cavalcata di Satriano

Ad Assisi lutto cittadino per lo storico organizzatore della Cavalcata

Assisi perde una delle figure più conosciute della vita pubblica cittadina. È morto improvvisamente Giovanni Raspa, storico organizzatore della Cavalcata di Satriano e protagonista della vita politica e associativa umbra. La notizia della scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, il mondo istituzionale e quello politico, dove Raspa era considerato un punto di riferimento per impegno civile, passione e spirito di servizio.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale è arrivato nelle prime ore successive alla diffusione della notizia. Il Comune di Assisi ha ricordato Raspa come un uomo delle istituzioni, legato alla politica vissuta con correttezza e attenzione verso la comunità.

Negli anni Ottanta aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale per tre legislature, distinguendosi per una presenza costante nella vita amministrativa della città. Accanto all’impegno politico, Giovanni Raspa aveva dedicato gran parte della propria attività alla valorizzazione della Cavalcata di Satriano, appuntamento profondamente legato alla tradizione francescana e alla memoria storica del territorio.

Il legame con la Cavalcata di Satriano

Per Assisi la Cavalcata di Satriano rappresenta molto più di una semplice rievocazione storica. L’evento richiama uno dei momenti simbolici della vita di San Francesco e negli anni è diventato un appuntamento identitario per la città.

Giovanni Raspa è stato tra i principali custodi e promotori della manifestazione, lavorando per mantenerne vivo il valore culturale e spirituale. In particolare, il suo impegno si era intensificato in questo anno francescano, segnato dalle celebrazioni dedicate agli ottocento anni dalla morte del Santo.

La sua figura viene ricordata come una presenza costante dietro l’organizzazione dell’evento, capace di coinvolgere associazioni, cittadini e volontari nella costruzione di un appuntamento diventato patrimonio collettivo della comunità assisana.

Il ricordo del mondo politico

Anche l’UDC dell’Umbria e di Assisi ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Raspa, stringendosi attorno alla famiglia e alle persone che gli sono state vicine. Nel corso della sua attività politica aveva ricoperto anche il ruolo di segretario provinciale dell’UDC di Perugia, contribuendo alla crescita del partito in una regione storicamente orientata verso il centrosinistra.

Il partito ha ricordato la sua capacità di coniugare i valori moderati e cattolici con le esigenze concrete dei cittadini e del territorio. Un percorso politico costruito attraverso il dialogo, il radicamento locale e una costante attenzione ai temi della comunità.

Al messaggio di cordoglio si sono uniti anche il presidente nazionale dell’UDC Lorenzo Cesa e la presidente onoraria Paola Binetti, che hanno sottolineato il valore umano e politico della sua esperienza.

Una figura radicata nella comunità assisana

La scomparsa di Giovanni Raspa lascia un vuoto profondo nella vita pubblica di Assisi. Per decenni aveva rappresentato un volto conosciuto della città, legato sia all’attività politica sia alla promozione delle tradizioni francescane. In molti lo ricordano per il rapporto diretto con le persone, per la disponibilità e per la volontà di mantenere vive le radici culturali e spirituali del territorio.

Il suo nome resterà legato alla Cavalcata di Satriano e a una stagione politica vissuta con forte partecipazione civile. In una fase storica in cui Assisi continua a rafforzare il proprio ruolo internazionale attraverso gli eventi francescani e il turismo religioso, la sua scomparsa assume un significato ancora più forte per l’intera comunità umbra.