Assisi presenta il nuovo libro illustrato al Salone di Torino

Il volume dedicato ai bambini debutta tra gli stand del Lingotto

Assisi presenta – Il prestigioso palcoscenico del Salone Internazionale del Libro di Torino si prepara ad accogliere un’importante novità editoriale che vede la città di Assisi protagonista assoluta. Il 15 maggio, presso lo spazio espositivo della Regione Umbria al Lingotto Fiere, sarà svelato in anteprima il volume intitolato “Assisi in volo oltre le mura”. Si tratta di un’opera illustrata pensata specificamente per i più piccoli, nata per trasformare la narrazione del territorio in un viaggio magico e accessibile.

Il volume edito dal Comune di Assisi protagonista a Torino

Il progetto rappresenta l’evoluzione artistica di una precedente pubblicazione istituzionale del 2021. Se l’opera originale puntava a una catalogazione rigorosa del patrimonio storico e ambientale, questa nuova versione si affida al talento dell’illustratrice Maria Distefano. Attraverso il suo tratto, le piazze, i vicoli e le frazioni del comprensorio assisiate prendono vita, popolandosi di figure animate che guidano i lettori attraverso le epoche e le bellezze architettoniche. L’obiettivo dichiarato è rendere fruibile la complessità di un sito Patrimonio Mondiale UNESCO a una platea di giovanissimi, con un target privilegiato identificato nella fascia d’età tra gli 8 e gli 11 anni.

Un coordinamento corale per la cultura del territorio

Dietro la realizzazione di questa guida illustrata si cela un lavoro di squadra coordinato dal Comune di Assisi con il sostegno della Regione Umbria. La supervisione generale è stata affidata a Donatella Casciarri, mentre la gestione editoriale ha visto l’impegno di Giulio Proietti Bocchini. Il testo ha beneficiato di una revisione accurata da parte di un pool di esperti composto da Carla Bocchini, Donata Castagnoli, Damiano Frascarelli, Luigi Proietti e Cristina Roccaforte. Questa sinergia ha permesso di coniugare il rigore scientifico della ricostruzione storica con un linguaggio fresco, dinamico e capace di stimolare la curiosità infantile.

Strategie di promozione turistica per le famiglie

La presentazione torinese vedrà la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione e del comparto tecnico, tra cui gli assessori Casciarri e Scilla Cavanna, insieme alla dirigente Patrizia Laloni e all’illustratrice stessa. Il primo cittadino ha evidenziato come l’opera non sia soltanto un prodotto editoriale, ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale. Puntare sull’accoglienza e sulla didattica permette alla città serafica di posizionarsi come meta ideale per il turismo familiare attivo, offrendo ai visitatori più giovani una chiave di lettura consapevole e partecipata del paesaggio circostante. Dopo il debutto piemontese, il volume sarà oggetto di una serie di incontri locali per coinvolgere direttamente la comunità scolastica e i cittadini del territorio umbro.