Iscrizioni Asili Nido ad Assisi per il 2026-2027

La Cina ospiterà per la prima volta il Congresso mondiale della vite e del vino YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 47esimo Congresso mondiale della vite e del vino si terrà a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, dal 12 al 16 ottobre, come hanno dichiarato sabato le autorità locali. Sarà la prima volta che il congresso, che si terrà insieme alla 24esima Assemblea generale dell’Organizzazione […]

Hantavirus, Schillaci “Nessun pericolo in Italia” Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Cina, inflazione ancora in moderata ripresa ad aprile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’inflazione al consumo in Cina ha mantenuto una moderata ripresa nel mese di aprile, sostenuta da una maggiore domanda di viaggi primaverili e dal rialzo dei prezzi internazionali dell’energia, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Paese, uno dei principali indicatori dell’inflazione, è aumentato dell’1,2% […]

Trump “Ottimo rapporto con Xi, su vendita armi a Taiwan ne parlerò con lui” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “ottimo” il suo rapporto con l’omologo cinese Xi Jinping. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il capo della Casa Bianca si è così espresso in vista del suo viaggio a Pechino, programmato per il 14 e 15 maggio. “Ho un […]

Cina, in crescita ad aprile produzione e vendita di veicoli elettrici e ibridi PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) della Cina hanno registrato una crescita su base annua nel mese di aprile, secondo i dati di settore diffusi oggi. La produzione di NEV è aumentata del 5,5% su base annua, raggiungendo 1,32 milioni di unità, mentre le vendite sono […]

Viterbo e Tuscia Capitale Europea Cultura 2033, 51 comuni sostengono candidatura VITERBO (ITALPRESS) – Il logo e il percorso della candidatura di Viterbo e Tuscia a Capitale Europea della Cultura 2033 sono stati presentati oggi pomeriggio nella sede della Provincia, di fronte agli amministratori dei 51 Comuni che hanno manifestato il loro sostegno al fianco del Comune di Viterbo e del Comitato Promotore. Un sodalizio che […]

Giuli incontra Meloni “Piena sintonia nell’azione di Governo” Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Gruppo FS: oltre 1.300 cantieri attivi e investimenti record ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie […]

Scuola, Valditara “La stagione dei blocchi contrattuali definitivamente superata” ROMA (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto oggi, presso l’Aran, l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici. “Ciò rappresenta un ulteriore, rilevante traguardo strategico per il settore “Scuola”, raggiunto grazie alla scelta del ministro dell’Istruzione e del […]