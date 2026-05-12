Iscrizioni Asili Nido ad Assisi per il 2026-2027

Domande entro il 31 maggio presso il Comune umbro
Il Comune di Assisi ha avviato ufficialmente la procedura di iscrizione ai propri asili nido comunali per l’anno educativo 2026-2027. Le quattro strutture interessate operano nei nuclei territoriali di Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, accogliendo bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Apertura iscrizioni nelle quattro strutture comunali
La finestra temporale per presentare le domande rimane aperta sino al 31 maggio 2026, con modalità differenziate che consentono ai genitori di scegliere il canale più idoneo alla propria situazione.
Priorità riconferme e numero posti
Il regolamento comunale prevede un sistema di prioritizzazione che favorisce innanzitutto la riconferma dei bambini già frequentanti gli asili nel corso dell’anno in atto. I posti destinati alle nuove ammissioni vengono quindi determinati sulla base della disponibilità residua, una volta concluse le operazioni di consolidamento delle presenze in corso. La preferenza amministrativa è estesa a bambini residenti nel territorio di Assisi, sebbene la normativa consenta, in caso di disponibilità ulteriore, l’accesso anche a minori provenienti da comuni limitrofi, purché in possesso dei requisiti richiesti. L’ordine di ammissione sarà comunicato attraverso il portale dell’amministrazione comunale.
Modalità di presentazione domande
La documentazione deve essere compilata utilizzando il modulo ufficiale reperibile sulla piattaforma digitale dell’Ente. Le istanze richiedono la sottoscrizione congiunta di entrambi i genitori e l’allegazione di copia dei relativi documenti identificativi, oltre che dell’attestazione ISEE 2026 ove applicabile. L’invio tramite posta elettronica certificata costituisce il canale privilegiato: le domande devono raggiungere l’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro le ore 23.59 del 31 maggio 2026, con indicazione nell’oggetto della comunicazione il riferimento al bambino interessato. Chi preferisce la via tradizionale della posta ordinaria ha facoltà di utilizzarla, assicurandosi però di acquisire il numero di protocollo attestante l’avvenuta presentazione.
Consegna diretta presso l’ufficio protocollo
Una terza opzione prevede la presentazione fisica della documentazione presso l’ufficio Protocollo del municipio, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, con scadenza anticipata alle ore 13.00 del 29 maggio 2026. Questa soluzione si rivela particolarmente utile per chi desideri ottenere una ricevuta immediata della trasmissione. L’amministrazione assicura, in tutti gli scenari, la ricezione formale della domanda mediante protocollo.
Contatti e supporto alle famiglie
Per chiarimenti circa la procedura, i dettagli amministrativi o la disponibilità specifica di posti presso ciascuna struttura, le famiglie possono rivolgersi direttamente al servizio Scuola e Politiche per lo sport dell’Ente. I recapiti disponibili comprendono l’indirizzo di posta elettronica scuola@comune.assisi.pg.it e i numeri telefonici 075 8138626, 075 8138651 e 075 8138627. Il personale dedicato è a disposizione per fornire informazioni complete e risolvere eventuali dubbi sulla compilazione della documentazione o sui criteri di selezione.
Commenta per primo