Rivotorto celebra la Festa della Regola di San Francesco

Dal 9 al 17 maggio eventi religiosi, cultura e spettacoli

Rivotorto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione francescana: l’81ª Festa della Regola di San Francesco, in programma dal 9 al 17 maggio 2026 al Santuario Francescano di Rivotorto, luogo profondamente legato alla vita del Poverello di Assisi.

La festa ricorda un momento centrale della storia francescana. Fu infatti nel Sacro Tugurio di Rivotorto che Francesco scrisse la prima Regola dell’Ordine. Da qui partì a piedi verso Roma per incontrare Papa Innocenzo III, ottenendo l’approvazione orale della Regola. Tornato a Rivotorto, Francesco sperimentò insieme ai suoi frati una vita fondata sull’assoluta povertà, sulla fraternità e sulla perfetta letizia, dedicandosi anche alla cura dei lebbrosi nel vicino lebbrosario di San Lazzaro.

L’intera comunità si sta preparando alla ricorrenza con luminarie, addobbi, processioni e momenti di incontro, nel segno della fede, della fraternità e della gioia condivisa. Il programma della festa propone eventi religiosi, culturali e ricreativi capaci di coinvolgere pellegrini, cittadini e visitatori.

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà, sabato 9 maggio, una giornata di studi dedicata all’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi. Il Santuario del Sacro Tugurio ospiterà un incontro di alto profilo scientifico dedicato alla culla del movimento minoritico e ai primi passi della fraternità francescana tra il 1208 e il 1211.

Rivotorto rappresenta infatti la prima dimora stabile della comunità nascente, il luogo in cui l’ideale evangelico di Francesco si trasformò in esperienza concreta di vita quotidiana. Il convegno intende approfondire proprio questa fase fondativa del francescanesimo, restituendo centralità storica e spirituale al Tugurio.

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra la conversione di Francesco e il servizio ai lebbrosi. Gli studiosi analizzeranno il legame tra la vicinanza agli ultimi e la nascita stessa della Regola francescana, valorizzando anche il ruolo della vicina chiesa di Santa Maria Maddalena, edificio del XII secolo simbolicamente legato all’esperienza del Santo.

Le relazioni saranno affidate a docenti e studiosi di fama internazionale, con l’obiettivo di offrire nuove prospettive di studio sulle origini della fraternità minoritica. Dall’iniziativa nascerà inoltre il progetto editoriale “Quaderni del Tugurium”, collana destinata a raccogliere e diffondere gli approfondimenti scientifici dedicati al francescanesimo delle origini.

Domenica 10 maggio alle ore 21, al Santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto, andrà invece in scena il recital “Francesco… Giullare di Dio”, scritto e diretto da Carlo Tedeschi. Lo spettacolo sarà interpretato dai giovani allievi della RDL Academy di Capodacqua insieme ad alcuni artisti della Compagnia Teatrale RDL Ragazzi del Lago, per anni protagonisti al Teatro Metastasio di Assisi. L’iniziativa si inserisce nel calendario della Festa della Regola come momento artistico dedicato alla figura di San Francesco e al suo messaggio spirituale.

Lunedì 11 maggio alle ore 21 il Santuario Tugurium ospiterà invece la presentazione del libro “Lessico della minorità” di Domenico Paoletti. La conversazione sarà dedicata al linguaggio della minorità francescana, radicato nei concetti di “humilitas” e “infirmitas”, contrapposti alla contemporanea cultura della superbia e della potenza.

Interverranno G. Grado Merlo, Paolo Capitanucci, Andrea Tittarelli, Luca Diotallevi ed Emanuele Rimoli. A moderare sarà la teologa Simona Segoloni Ruta.

Martedì 12 maggio alle ore 21 spazio alla musica con il “Concerto Gospel” dei Cantori Umbri, in programma al Santuario di Rivotorto a ingresso libero. Il coro, diretto dal maestro Rita Gasparrini, è attivo da oltre vent’anni e propone un repertorio che spazia dallo spiritual al gospel, dal rinascimentale al contemporaneo, con musica sacra e profana.

Nel corso degli anni il Coro Cantori Umbri ha preso parte a numerosi eventi e manifestazioni in tutta Italia, esibendosi anche in Piazza Duomo a Milano in occasione di Expo 2015 insieme a centinaia di coristi dell’Italian Gospel Choir, formazione nazionale collegata alla Federazione Italiana Ricerca Musica e Arte. Il gruppo ha inoltre partecipato a concerti e iniziative a Roma, Teramo, Pesaro, Nettuno, Terni, Foligno, Norcia e Assisi, oltre alla manifestazione solidale “Il Viaggio Revolution” al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli.

Il repertorio comprende celebri brani come “Oh Happy Day”, “Wade in the Water”, “He’s got the whole world in his hands”, “Kum ba yah”, “I have decided to follow Jesus” e “Can’t help falling in love”. Dal 2008 il coro si è ampliato con la nascita dei “Piccoli Cantori Umbri”, sezione dedicata ai bambini che affianca il gruppo principale in diverse esibizioni.

A chiudere idealmente il percorso francescano e artistico di questo mese dedicato a San Francesco sarà un altro importante appuntamento teatrale: il 16 maggio 2026 alle ore 21, al Teatro Lyrick di Assisi, la Compagnia Musical Sole Luna presenterà il celebre musical “Forza Venite Gente”, opera simbolo dedicata alla vita del Santo di Assisi.

La Festa della Regola si conferma così non soltanto una ricorrenza religiosa, ma anche un’occasione di riflessione culturale e partecipazione collettiva, capace di unire spiritualità, arte e tradizione nel luogo in cui il francescanesimo mosse i suoi primi passi.