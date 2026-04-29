Assisi carta identità, il j’accuse di Francesco Fasulo su caos ritardi

Disservizi diffusi segnalati anche nel territorio di Assisi

Il caso esplode a livello locale e assume rapidamente una dimensione politica. Nel Comune di Assisi si registra una crescente difficoltà nel rilascio della carta d’identità elettronica, con tempi di attesa che si allungano fino a diverse settimane. La situazione diventa critica in vista della scadenza del 3 agosto 2026, fissata dal regolamento europeo che renderà inutilizzabili le vecchie carte cartacee indipendentemente dalla loro validità formale.

Ritardi e pressione sugli uffici anagrafe

Il flusso di richieste ha subito un’accelerazione significativa. I cittadini cercano di mettersi in regola prima della scadenza, ma il sistema organizzativo appare sotto pressione. Le agende risultano sature. Gli appuntamenti disponibili si esauriscono rapidamente. In molti casi, ottenere una data utile richiede tempi incompatibili con esigenze lavorative o personali.

Le difficoltà riguardano tutte le fasce della popolazione. Anziani con necessità sanitarie, famiglie con figli, lavoratori pendolari. Il documento diventa indispensabile per viaggi, pratiche amministrative e accesso ai servizi. La lentezza nelle procedure si traduce in disagi concreti.

La normativa consente soluzioni rapide

Il quadro normativo offre strumenti per affrontare situazioni emergenziali. Il riferimento è all’articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, che permette alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a forme di lavoro flessibile. Tra queste, anche la somministrazione di personale a tempo determinato.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che i Comuni possono attivare queste procedure proprio per gestire picchi straordinari di domanda. La scadenza europea rientra pienamente tra le condizioni eccezionali che giustificano interventi immediati.

Il personale temporaneo può essere impiegato nelle attività operative legate al rilascio della carta elettronica. Resta in capo ai dipendenti di ruolo la responsabilità delle funzioni ufficiali, ma il supporto organizzativo può alleggerire il carico e velocizzare i processi.

Accesso agli atti e richiesta di trasparenza

Nel contesto attuale si inserisce l’iniziativa del consigliere comunale di opposizione Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia – Assisi e Frazioni e consigliere di strada, che ha depositato un’istanza di accesso agli atti con l’obiettivo di verificare le scelte adottate dall’amministrazione.

L’attenzione si concentra su tre aspetti principali. La programmazione del fabbisogno di personale nei servizi demografici. L’eventuale utilizzo di contratti a tempo determinato o di somministrazione. Le misure organizzative adottate per ridurre i tempi di attesa.

La documentazione richiesta comprende piani del personale, atti amministrativi, dati sulle tempistiche e segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è chiarire se siano state sfruttate tutte le possibilità offerte dalla normativa.

Scontro politico e responsabilità amministrative

Il tema si sposta rapidamente sul piano politico. Le critiche riguardano presunte carenze organizzative e ritardi nelle decisioni. Francesco Fasulo evidenzia come l’inefficienza amministrativa rischi di produrre effetti gravi sulla popolazione, sottolineando la necessità di interventi immediati.

Il punto centrale è la mancata tempestività. La scadenza del 2026 era nota. Le soluzioni disponibili erano già definite. Il mancato utilizzo degli strumenti previsti solleva interrogativi sulla gestione del servizio.

Conseguenze per cittadini e servizi

L’impatto non è solo burocratico. Senza carta d’identità valida si limitano diritti fondamentali. Viaggiare, accedere a servizi pubblici, svolgere pratiche amministrative diventa complesso o impossibile.

La pressione sugli uffici continuerà a crescere nei prossimi mesi. Senza un potenziamento dell’organico o una riorganizzazione efficace, il sistema rischia di rallentare ulteriormente.

La questione assume quindi carattere urgente. La gestione della carta d’identità elettronica diventa un banco di prova per l’efficienza amministrativa locale, con effetti diretti sulla vita quotidiana dei cittadini.