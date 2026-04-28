“Il Viaggio”, emozioni e solidarietà al teatro Lyrick

Successo ad Assisi per la serata sulle musiche del cinema
Grande partecipazione ed emozione al teatro Lyrick di Assisi per la nona edizione dello spettacolo musicale “Il Viaggio… la musica nel cinema 2”, promosso dall’associazione “Se’ de J’Angeli se… APS ETS” con la direzione artistica di Lamberto Bisogno.
L’evento, andato in scena l’11 aprile scorso, ha confermato il successo di un progetto nato nel 2015 con l’obiettivo di unire musica, solidarietà e valorizzazione degli artisti del territorio.
Anche quest’anno il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Dopo la consegna simbolica dei fondi raccolti nella precedente edizione all’associazione “Vi.Va.” progetto BO, l’attenzione si è spostata sul nuovo obiettivo solidale: il sostegno al Comitato per la Vita Daniele Chianelli di Perugia.
Sul palco si sono alternate le grandi colonne sonore del cinema internazionale, accompagnando il pubblico in un percorso musicale tra film iconici come “Nuovo Cinema Paradiso”, “The Bodyguard”, “Skyfall” di James Bond 007, “The Mask” e “Ritorno al Futuro”.
Protagonista la “Orchestra Il Viaggio”, affiancata dall’Abraxas Band e da oltre quaranta artisti tra musicisti, coristi e cantanti umbri, tra cui Alessio Migliosi, Nicola Gasbarro, Aurora Scorteccia, Nico Cansella, Antonio Ballarano, Carla Pucci e Rossano Gabrielli.
Particolarmente intensa l’esibizione di Lorenzo Bisogno e Federico Gili, che con sax e fisarmonica hanno reinterpretato le musiche di “C’era una volta in America”, così come l’esecuzione del duo strumentale “Musica Muta”, protagonista di un applauditissimo momento acustico.
A impreziosire lo spettacolo anche il contributo del corpo di ballo Rondine Balletto di Assisi, con coreografie curate da Carla Brizi, Marcella Della Bina e Margherita Cardinalini.
Nel ricordo dell’ottavo centenario della morte di San Francesco non è mancato un omaggio al Santo di Assisi con l’esecuzione di “Fratello sole, sorella luna”, interpretata dal coro Aurora di Bastia Umbra diretto da Stefania Piccardi.
Il ricavato dell’edizione 2026 sarà destinato alla realizzazione di un pergolato per l’area ricreativa dedicata ai bambini ospitati dal Comitato Chianelli, struttura che da anni sostiene pazienti e famiglie del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia.
Per la prima volta l’evento ha visto anche la partecipazione della Fondazione Mediolanum come charity partner.
L’associazione organizzatrice ha infine ringraziato artisti, volontari e pubblico che hanno riempito il teatro contribuendo al successo della manifestazione.
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