Infrastrutture idriche, viabilità modificata ad Assisi per intervento urgente

Lavori sulla rete in via Metastasio comportano limitazioni al transito dei veicoli nella mattinata

Intervento urgente sulla condotta

L’amministrazione comunale di Assisi ha comunicato l’esigenza di procedere con lavori improcrastinabili sulla rete di distribuzione idrica locale, specificamente per affrontare una situazione critica riscontrata su una presa d’acqua stradale. A causa della perdita significativa emersa nel sistema di approvvigionamento, è stato necessario programmare un intervento tecnico che comporterà un’alterazione temporanea dei flussi veicolari nella zona interessata.

L’operazione si svolgerà nella giornata del 24 aprile 2026, richiedendo la mobilitazione di risorse specializzate e una riorganizzazione della circolazione stradale nel settore di via Metastasio. Le autorità locali hanno predisposto una serie di misure compensative finalizzate a minimizzare i disagi alla comunità, garantendo nel contempo la prosecuzione dei servizi essenziali e il rispetto dei criteri di sicurezza.

Limitazioni al traffico nella fascia mattutina

Nel lasso temporale compreso tra le 7:30 e le 13:00, il settore stradale interessato dal cantiere sarà soggetto a vincoli importanti sulla circolazione veicolare. Il divieto di transito colpirà indiscriminatamente tutti i veicoli, con l’eccezione rappresentata dai mezzi operativi della ditta appaltatrice incaricata dell’esecuzione dei lavori, che potranno accedere liberamente per lo svolgimento delle operazioni tecniche necessarie.

Contemporaneamente, sarà istituito un regime di doppio senso di marcia riservato esclusivamente ai residenti domiciliati nella zona, che potranno transitare partendo da Piazza del Comune oppure da via San Giacomo fino al numero civico 6 di via Metastasio, dove ha luogo l’intervento infrastrutturale. Questa soluzione permette ai cittadini che abitano il quartiere di mantenere l’accesso alle proprie abitazioni nonostante l’interruzione della viabilità ordinaria.

Servizi di trasporto pubblico e percorsi alternativi

La gestione della mobilità collettiva ha richiesto un coordinamento specifico con l’operatore FS BusItalia, con cui il servizio di trasporto urbano su gomma ha concordato le modalità di circolazione durante il periodo di restrizione. I mezzi pubblici seguiranno un tracciato alternativo che passa per Piazza del Comune in regime di senso unico ascendente, proseguendo successivamente per via Portica e via San Gabriele della Addolorata.

Questa riorganizzazione consente di mantenere un collegamento efficace tra i diversi quartieri della città, evitando il tratto interessato dai cantieri pur garantendo una copertura sufficientemente capillare del servizio di linea. Gli utenti dei trasporti pubblici potranno quindi pianificare i propri spostamenti considerando questi percorsi modificati.

Garanzie sulla continuità dei servizi essenziali

Nonostante le limitazioni imposte dall’intervento tecnico, l’amministrazione comunale ha assicurato che rimangono pienamente garantiti una serie di diritti e servizi fondamentali per la comunità locale. Il passaggio pedonale resta completamente libero e praticabile, così come l’accesso a piedi verso le abitazioni e le proprietà che si affacciano lateralmente sulla via interessata dai lavori.

Inoltre, viene espressamente confermato che il passaggio dei mezzi di soccorso, ambulanze e veicoli di emergenza, non subirà alcun impedimento, potendo accedere al settore con la massima priorità e celerità nel caso in cui si rendesse necessario il loro intervento. Questa previsione rispecchia l’impegno dell’ente locale nel bilanciare le esigenze della manutenzione infrastrutturale con la tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Comunicazioni ufficiali e chiarimenti

Per ottenere informazioni supplementari e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, i cittadini possono consultare la sezione dedicata alla Polizia locale presente nel sito istituzionale dell’ente, disponibile all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it. Questa risorsa online contiene i dettagli tecnici relativi all’intervento, cronologie aggiornate e istruzioni specifiche per navigare le modifiche alla viabilità.

La scelta di programmare l’operazione nella fascia oraria matutina rappresenta un tentativo di contenere i disagi durante le ore di punta, quando il traffico ordinariamente registra intensità maggiore. L’intervento rientra nella strategia più ampia di manutenzione preventiva e correttiva della rete idrica urbana, essenziale per preservare l’efficienza del sistema di approvvigionamento e prevenire danni più estesi che potrebbero compromettere la continuità del servizio a un numero maggiore di utenti.