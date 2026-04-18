Cantieri fermi mettono in crisi Assisi il caso della nuova struttura

La giunta di Assisi affronta duri dubbi su tempi e pagamenti

Il clima politico nella città serafica si fa incandescente a causa del perdurante stallo dei lavori presso la struttura polivalente. Il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Fasulo, ha sollevato pesanti interrogativi sulla gestione dell’appalto, denunciando una situazione di incertezza che danneggia il tessuto sociale e sportivo del territorio. Al centro della contestazione vi è la ripresa parziale di alcune attività di cantiere, mirate alla costruzione di una muratura accessoria, che tuttavia non chiarisce il destino dell’opera principale. Secondo l’esponente dell’opposizione, la visione esterna del complesso fa emergere dubbi fondati sulla sua reale funzionalità e sul collegamento ai servizi essenziali come fognature e impianti termoidraulici.

Le incertezze sui tempi e sulle risorse finanziarie

L’interpellanza urgente presentata mira a fare luce sulle cause specifiche che hanno portato all’interruzione del cantiere. Si richiede di conoscere con precisione la data del blocco e la natura degli impedimenti, siano essi di carattere tecnico, contrattuale o legati a carenze di liquidità. Il Comune è chiamato a chiarire se siano stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti della ditta esecutrice e se esista un cronoprogramma vincolante per l’ultimazione dei lavori. Un punto critico riguarda l’impiego del denaro pubblico: Fasulo chiede trasparenza sugli importi già liquidati e sulla necessità di reperire ulteriori fondi per completare le pavimentazioni interne e le finiture necessarie a rendere l’edificio fruibile.

Il muro burocratico e la trasparenza amministrativa

Le tensioni istituzionali sono state alimentate anche dalla gestione delle richieste di accesso agli atti. Il consigliere ha denunciato quello che definisce un vero e proprio ostruzionismo burocratico da parte degli uffici tecnici. Una richiesta inviata il 25 febbraio 2026 avrebbe ricevuto una risposta interlocutoria ben oltre i termini di legge stabiliti dalla normativa sulla pubblica amministrazione. La consegna di ben 143 allegati a ridosso della discussione in aula è stata etichettata come una manovra per limitare le prerogative dei consiglieri. Tale condotta ha spinto l’esponente di Forza Italia a diffidare formalmente il Segretario Generale, invocando un richiamo immediato all’ordine per i dirigenti coinvolti.

Le aspettative delle associazioni e la fruibilità

Il ritardo nella consegna della struttura polivalente colpisce direttamente le associazioni sportive locali, che da tempo attendono uno spazio adeguato per le proprie attività. L’amministrazione comunale viene incalzata sulla data certa entro cui l’opera sarà finalmente a disposizione della collettività. Oltre alla rendicontazione finanziaria, viene chiesta l’indizione di un’assemblea pubblica o di un consiglio comunale straordinario per informare i cittadini sulla gestione degli appalti e sulle responsabilità specifiche legate ai ritardi. La richiesta di trasparenza appare ormai improrogabile per ristabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e la comunità.