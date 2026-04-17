Donazione organi illumina Assisi con un messaggio di speranza

La Torre del Popolo si accende di rosso nel cuore di Assisi

La Torre del Popolo di Assisi si prepara a tingersi di rosso il 19 aprile 2026, trasformandosi in un simbolo visibile e immediato della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, trova nel Comune un alleato convinto, grazie anche al costante impegno del gruppo comunale AIDO che da anni promuove informazione e consapevolezza sul tema.

Un gesto che parla alla comunità

L’illuminazione del monumento non è un semplice effetto scenico. È un invito diretto ai cittadini a riflettere sul valore della scelta di donare, una decisione che può cambiare il destino di chi attende un trapianto. La luce rossa diventa così un linguaggio universale, capace di raggiungere chi attraversa la piazza e chi osserva la torre da lontano, richiamando l’attenzione su un tema che riguarda la vita di migliaia di persone.

L’impegno di Assisi nella cultura del sì

La città ha aderito da tempo alla campagna nazionale “Le Città del Sì”, contribuendo a diffondere una cultura fondata sulla solidarietà e sulla responsabilità individuale. Parallelamente, l’iniziativa “Una scelta in comune” permette ai cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà sulla donazione al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica. Un gesto semplice, ma determinante, che rende più rapido e trasparente il percorso decisionale in caso di necessità clinica.

Un segnale che unisce memoria e futuro

L’accensione della Torre del Popolo rappresenta un momento di forte valore simbolico. La luce rossa richiama la fragilità e la forza della vita, ricordando quanto la donazione possa trasformarsi in un atto di speranza concreta. Assisi, con la sua storia e la sua identità spirituale, amplifica questo messaggio, trasformando un monumento in un faro civile che parla di altruismo e responsabilità collettiva.

Una giornata che invita all’azione

La ricorrenza nazionale non si limita alla celebrazione. È un’occasione per rinnovare l’impegno verso una corretta informazione, per contrastare dubbi e paure, per avvicinare i cittadini a un tema spesso percepito come distante. La scelta di illuminare uno dei luoghi simbolo della città diventa così un modo per avvicinare la comunità, stimolare il dialogo e rafforzare la consapevolezza che ogni decisione può fare la differenza.

Assisi rilancia un messaggio di vita

Con l’iniziativa del 19 aprile, la città ribadisce la propria adesione a una visione che mette al centro la dignità della persona e la possibilità di offrire una seconda chance a chi attende un trapianto. La Torre del Popolo, avvolta dal rosso, diventa il segno tangibile di un impegno che guarda al futuro e invita tutti a compiere un passo consapevole verso la cultura della donazione