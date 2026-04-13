Musica, Roberto Vecchioni in scena al Teatro Lyrick di Assisi

Il celebre cantautore porterà il tour tra i successi
ASSISI, 13 04 2026 – Il palcoscenico del Teatro Lyrick si prepara a diventare il fulcro della canzone d’autore italiana con l’arrivo di Roberto Vecchioni, atteso mercoledì 15 aprile alle ore 21.00. L’evento, inserito nella prestigiosa stagione Tourné, rappresenta una delle tappe più significative del tour “Tra il silenzio e il tuono”. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Assisi e le realtà Mea Concerti e Ventidieci, celebra l’unione profonda tra la dimensione sonora e quella letteraria. Lo spettacolo trae ispirazione dall’omonima opera editoriale dell’artista, pubblicata da Einaudi, e si configura come un’analisi introspettiva sui grandi temi dell’esistenza: dalla filosofia alla passione civile, passando per il cinema e la letteratura classica.
La struttura del live è stata concepita per guidare lo spettatore attraverso due fasi emotive e concettuali ben distinte. La prima parte della scaletta è dedicata quasi interamente ai brani contenuti nell’album “L’Infinito”, lavoro che esplora la resilienza umana e la capacità di sconfiggere il destino avverso. Vecchioni pone l’accento su personaggi che hanno combattuto il male con la forza dell’amore e della dedizione verso gli altri. Al contrario, la seconda metà della serata segna un ritorno ai classici del passato. In questa fase, il cantautore ripercorre la genesi del suo pensiero poetico, spiegando come i sogni e i dolori di ieri si siano ricomposti in una visione della vita che accetta la bellezza in ogni sua sfumatura, anche la più complessa o amara. A garantire una resa sonora d’eccellenza sul palco di Assisi sarà la formazione storica che accompagna Vecchioni ormai da decenni. La qualità tecnica dell’esecuzione è affidata a Lucio Fabbri al pianoforte e violino, Massimo Germini alla chitarra acustica, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla batteria. Questo affiatamento permette alla musica di spaziare tra momenti di estremo raccoglimento e passaggi più energici, riflettendo la dualità tra il silenzio dell’anima e il tuono dell’esperienza vissuta. L’organizzazione, affidata ai promoter Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, ha previsto una cura minuziosa dell’acustica per esaltare sia le partiture strumentali che i celebri monologhi che intervallano i brani cantati.
Lo spettacolo non è un semplice concerto, ma una narrazione continua dove la parola parlata ha lo stesso peso specifico di quella scritta. Roberto Vecchioni utilizza l’autocitazione e il rimando autobiografico per instaurare un dialogo diretto con il pubblico umbro, affrontando la passione come motore dell’universo. Attraverso l’interpretazione dei suoi successi più iconici, il “Professore” dimostra come la creazione artistica sia l’unico strumento capace di acquietare le turbolenze del quotidiano, rivolgendosi direttamente allo spirito. Pertanto, la data assisana si preannuncia come un rito collettivo di condivisione culturale, in cui l’analisi dei grandi interrogativi dell’uomo trova risposta nella melodia e nella poesia, confermando l’immortalità di un repertorio che continua a parlare a ogni generazione con la medesima urgenza comunicativa, come riferisce il comunicato di Francesca Cecchini – Ufficio stampa Mea Concerti.
Prevendite e informazioni sul sito ufficiale meaconcerti.it
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