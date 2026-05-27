Teatro Metastasio ad Assisi, il Ridotto riapre il 28 maggio alle 18

Spazio culturale rinato nel centro storico umbro per arte e musica

Mercoledì 28 maggio alle ore 18.00 avrà luogo l’evento ufficiale di apertura del “Ridotto” del Teatro comunale Metastasio di Assisi. Si tratta di un momento significativo per la comunità locale, che segna il ritorno alla fruibilità di un’importante struttura dopo interventi di recupero che hanno interessato l’edificio storico.

Inaugurazione dello spazio rinato nel cuore di Assisi

All’evento parteciperanno Valter Stoppini, primo cittadino di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Francesca Corazzi, responsabile dell’assessorato ai lavori pubblici, e Alfio Barabani, progettista dell’intervento architettonico.

Una struttura storica nel centro della città

Il Teatro Metastasio rappresenta un edificio di notevole importanza per il patrimonio culturale assisano. Ubicato lungo via Fortini, la strada che attraversa il centro storico collegando piazza del Comune alla Basilica di San Francesco, il teatro ha costituito durante il diciannovesimo e ventesimo secolo un polo attrattivo per spettacoli, rappresentazioni e manifestazioni artistiche. La sua posizione strategica nel cuore della città lo ha reso nel tempo un punto di riferimento per la vita culturale della comunità.

Gli investimenti e la fase di riqualificazione

Negli ultimi anni il complesso teatrale ha beneficiato di una serie di interventi di rigenerazione strutturale e tecnologica. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione da enti regionali e amministrazione comunale, i lavori di recupero sono stati eseguiti per fasi successive, permettendo una graduale modernizzazione della struttura. L’importo complessivo destinato a questi interventi ha superato i due milioni di euro, testimoniando l’impegno delle istituzioni nel preservare e valorizzare questo bene culturale.

Le caratteristiche del Ridotto e i suoi spazi

Il “Ridotto” rappresenta un’unità funzionale autonoma, dotata di accessi e impianti indipendenti, situata lateralmente al foyer principale del teatro. La struttura si sviluppa su tre livelli e accoglie una sala con platea a gradoni attrezzata per ospitare fino a settanta spettatori, oltre a uno spazio flessibile situato al primo piano con una capienza di cinquantacinque persone. L’accessibilità ai vari livelli è garantita dalla presenza di un ascensore, assicurando l’accesso anche a persone con mobilità ridotta.

Un luogo aperto alla comunità e alla creatività

Lo spazio sarà destinato a fungere da centro di aggregazione e incontro culturale per la cittadinanza. Tra le attività previste figurano manifestazioni artistiche diversificate, rassegne musicali, proiezioni cinematografiche, seminari e incontri pubblici. La versatilità degli ambienti consente una programmazione ricca e variegata, rivolta a soddisfare i gusti e gli interessi della comunità locale. L’apertura del Ridotto rappresenta una tappa intermedia del più ampio processo di rigenerazione del polo culturale teatrale, con il completamento di ulteriori interventi previsto nei mesi successivi.