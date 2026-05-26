Mario Draghi incontro ad Assisi su leadership e formazione

Il dibattito a Assisi sulla classe dirigente universitaria

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia organizza un dibattito focalizzato sulla creazione della futura classe dirigente e sulle politiche territoriali. L’evento segna la conclusione ufficiale dell’anno accademico per il corso di laurea in Economia e Management del Turismo nella sede distaccata. L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle ore 18.00 nella cornice di Palazzo Bernabei.

Il dibattito accademico

Il fulcro del confronto ruota attorno alla necessità di competenze strutturate nella gestione pubblica, contrastando l’improvvisazione amministrativa attraverso percorsi di studio mirati e leadership autorevoli.

Il volume e gli ospiti

I lavori prendono spunto dal saggio intitolato Mario Draghi la speranza non è una strategia scritto dalla giornalista Cristina La Bella ed edito da Santelli. L’opera offre una disamina approfondita che unisce la biografia istituzionale dell’ex Premier a riflessioni sulla cultura contemporanea e sulla gestione del potere. All’incontro, coordinato dal docente di Economia e Gestione delle Imprese Fabio Forlani, partecipano figure di rilievo del panorama scientifico e istituzionale locale. Tra i relatori figurano il direttore del dipartimento Luca Bartocci, il segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria Federico Sisti, il docente Paolo Polinori e il sindaco della città Valter Stoppini.

Profilo dell’autrice e successo editoriale

L’autrice del libro ha seguito da vicino l’operato dell’ex Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Formatasi all’Università La Sapienza di Roma con massimi voti in Lettere e Filologia Moderna, la scrittrice ha ricevuto il titolo di laureata eccellente dal medesimo ateneo. La sua pubblicazione, dedicata anche alle esperienze di Draghi ai vertici della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, ha ottenuto una vasta risonanza mediatica sui quotidiani nazionali e vanta una recente recensione del direttore Vittorio Feltri. Il saggio ha inoltre inaugurato una distribuzione internazionale grazie alla recente uscita della versione in lingua inglese. La tavola rotonda gode del supporto attivo delle principali associazioni di categoria del territorio umbro.