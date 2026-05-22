Assisi cerca sponsor per evento sport e natura a settembre

Il Comune di Assisi ha lanciato un bando pubblico per la ricerca di partner economici e tecnici volti a sostenere l’organizzazione di Assisi4Life 2026, manifestazione multidisciplinare in calendario dal 20 al 22 settembre nel cuore dell’Umbria. L’iniziativa si inserisce nel ricco palinsesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo legato alla tutela ambientale e al benessere psicofisico. Il territorio del monte Subasio diventa palcoscenico privilegiato per attività sportive diffuse, dove natura e cultura si intrecciano in un percorso di valorizzazione identitaria. La partecipazione è aperta a imprese ed enti disposti a investire in visibilità e responsabilità sociale d’impresa, attraverso contributi che spaziano dai duemila ai quindicimila euro.

Obiettivi di visibilità e ritorno d’immagine

I soggetti interessati possono aderire mediante tre modalità di sostegno: finanziario, tecnico o misto. La formula finanziaria prevede un’esborso economico diretto, mentre quella tecnica consente la fornitura di beni, servizi o competenze utili allo svolgimento degli eventi. La combinazione delle due forme offre massima flessibilità agli sponsor, permettendo di calibrare l’investimento sulle proprie capacità operative. In cambio, il Comune garantisce un pacchetto di benefici proporzionato all’entità del contributo. Tra i vantaggi offerti figurano l’apposizione del logo aziendale su tutti i materiali promozionali cartacei e digitali, la caratterizzazione degli spazi eventistici con branding dedicato e la presenza istituzionale sul portale turistico comunale e sul sito ufficiale www.assisi4life.it.

Scadenze e procedure per l’adesione

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 12:00 del 30 giugno 2026. È obbligatorio compilare il modulo specifico reperibile nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di Assisi. Le richieste vanno inviate tramite posta ordinaria o consegnate a mano presso l’Ufficio Cultura, Cerimoniale ed Eventi, situato in Piazza del Comune 10. Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura esatta “Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione Assisi4life 2026”. Una volta valutate le proposte, l’Amministrazione contatterà i soggetti ritenuti idonei per formalizzare l’accordo contrattuale. Vengono automaticamente esclusi i candidati coinvolti in controversie legali con l’Ente o in situazioni di conflitto di interesse accertato.

Esclusioni e criteri di selezione