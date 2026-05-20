Assisi capitale dello sport giovanile con eventi internazionali

Assisi ospita finali pallavolo e trofei Davis fino al 24 maggio

ASSISI, 20 maggio 2026 – La città si trasforma in un palcoscenico privilegiato per lo sport giovanile e internazionale. Un calendario denso di appuntamenti attira atleti e visitatori da tutta Italia e dall’estero. L’amministrazione comunale punta sulla capacità organizzativa come volano turistico. Le strutture sportive locali ospitano competizioni di alto livello tecnico e partecipativo. Questo flusso di persone genera indotto economico e visibilità per il territorio umbro. Lo sport diventa strumento di coesione sociale e promozione culturale della comunità.

Il successo del Torneo della Pace

L’undicesima edizione maschile e la quarta femminile del “Torneo della Pace” hanno aperto le danze. La manifestazione si è svolta tra il 6 e il 13 maggio sotto l’egida del Comitato Regionale Umbria. Le finali hanno animato lo stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli con grande partecipazione. L’evento ha unito giovani provenienti da diversi Paesi in uno spirito di fraternità sportiva. Parallelamente la “Corsa dello Scopetto” ha coinvolto oltre 300 podisti a Castelnuovo di Assisi. Queste iniziative dimostrano la versatilità dell’offerta sportiva cittadina su più discipline differenti.

Finali nazionali di pallavolo femminile

Fino al 24 maggio la città ospita le Finali Nazionali Under 16 Femminili di Pallavolo. Si tratta di uno degli eventi giovanili più prestigiosi del panorama sportivo italiano. Ventotto squadre e oltre 600 atlete si confrontano negli impianti comunali e dei comuni limitrofi. La competizione richiede una logistica complessa gestita con efficienza dalle associazioni locali. L’afflusso di tecnici e famiglie satura le strutture ricettive della zona circostante. L’investimento nello sport giovanile produce risultati tangibili in termini di immagine e accoglienza.

Trofei Davis e calcio giovanile locale

Il Tennis Country Sporting Club espone le coppe Davis e Billie Jean King Cup vinte dall’Italia nel 2025. Il “Trophy Tour 2026” porta i simboli del successo tennistico nazionale in Umbria. I trofei sono visitabili dal pubblico per celebrare le vittorie recenti della squadra azzurra. Dal 22 al 24 maggio il focus si sposta sul calcio con il Memorial Lucio Tarpanelli.

La competizione Under 13 organizzata dall’A.S.D. Angelana è un appuntamento consolidato a livello nazionale. Questi eventi completano un mese ricco di stimoli agonistici e valorizzano le eccellenze territoriali.