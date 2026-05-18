Paura in via Duca degli Abruzzi, esplode auto nella notte, danneggiate altre tre

Ad esplodere, seconto quanto riferiscono le forze dell’odine, è stata una Opel Astra

Esplode auto nella notte – Una notte di terrore a Santa Maria degli Angeli, dove tre automobili sono state coinvolte nell’esplosione di uno dei veicoli. L’incidente si è verificato tra l’una e l’una e mezza della notte tra domenica e lunedì, in via Duca degli Abruzzi, traversa di via Becchetti.

Notte di paura a Santa Maria degli Angeli: esplosione di un’automobile

I veicoli coinvolti erano tre: due Audi, una Ford Fiesta e una Opel Astra (quella esplosa), tutte parcheggiate nelle vicinanze delle abitazioni dei proprietari, appartenenti alla medesima famiglia. L’esplosione ha provocato forti detonazioni e una densa colonna di fumo che ha invaso l’intera zona, svegliando gran parte dei residenti.

Secondo le testimonianze raccolte, il frastuono delle esplosioni e il bagliore delle fiamme hanno costretto numerose persone a uscire dalle case nel cuore della notte. L’esplosione ha danneggiato anche persiane e infissi delle finestre delle abitazioni adiacenti, compresi quelli dei proprietari dei veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, che hanno tempestivamente messo sotto controllo l’incendio sviluppatosi dopo l’esplosione, impedendo che i danni si propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’area è stata messa in sicurezza e l’auto esplosa è stata rimossa per i dovuti accertamenti.

Presente anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Assisi, al seguito della capitana Rita Zacchia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti investigativi.

Fortunatamente, non risultano persone ferite né intossicate, sebbene i danni materiali siano considerevoli. Le indagini sono tuttora in corso per determinare le cause dell’esplosione. Tra le ipotesi vagliate dagli investigatori figura anche quella di un atto doloso, anche se sarà necessario attendere gli accertamenti tecnici delle autorità competenti per stabilire con certezza l’origine dell’accaduto.