Ascensori e memoria: Porta Nuova sceglie il dialogo

Comunità divisa sul progetto di accessibilità nel cuore storico

La tensione tra necessità contemporanea e conservazione storica si cristallizza attorno agli ascensori di Porta Nuova. Il Comitato Cittadino ha iniziato a documentare il disagio di una comunità preoccupata dal metodo adottato per gestire un’opera destinata a modificare il volto di uno spazio carico di significati.

Un’eredità che divide

Dopo il rifiuto pubblico del primo progetto a febbraio, le richieste di confronto sono rimaste senza risposta per mesi, generando frustrazione tra chi vede la propria città trasformarsi secondo tempi decisionali non sempre trasparenti.

Ora la situazione si complica ulteriormente. L’amministrazione municipale ha fissato un incontro per il 28 maggio, ma nel frattempo ha già trasmesso un nuovo progetto alla Soprintendenza per l’autorizzazione. Questa sovrapposizione temporale svuota di significato il dialogo promesso. Le valutazioni dell’ente tutela sono attese imminentemente, il che significa che i margini per modificare sostanzialmente l’intervento si restringono drasticamente. Quello che dovrebbe essere uno spazio di confronto autentico rischia di ridursi a una formalità, con le scelte fondamentali già orientate in direzioni prestabilite.

La sfida tra accessibilità e memoria

Il Comitato non si oppone all’eliminazione delle barriere architettoniche. La questione non riguarda il principio di inclusione, bensì il modo in cui questo principio si traduce nello spazio urbano. Porta Nuova non è una qualsiasi intersezione stradale: è un luogo stratificato di storie, di passaggi, di momenti che hanno definito la vita collettiva. La palestra ormai dismessa, le carrozzelle che risalgono a decenni di pratiche sociali, i percorsi quotidiani di generazioni: tutto questo tessuto merita considerazione nel momento in cui si apportano modifiche strutturali.

La sostenibilità ambientale e il rispetto paesaggistico non rappresentano freni allo sviluppo, bensì criteri di qualità. Un’opera pensata con consapevolezza del contesto può coniugare l’esigenza contemporanea di accessibilità con la responsabilità verso l’eredità urbana. Questa è la posizione che il Comitato ribadisce con coerenza.

Il progetto alternativo e la memoria condivisa

Per trasformare questa critica in proposta costruttiva, il Comitato promuove un’iniziativa pubblica dal titolo evocativo: “Porta Nuova, un luogo da ascoltare – Gli ascensori della discordia”. L’appuntamento è fissato per domenica 24 maggio alle 17 presso la Biblioteca della Cattedrale di San Rufino. Non si tratta di una protesta nel senso tradizionale, bensì di uno spazio deliberativo aperto alla cittadinanza.

Durante l’incontro verranno condivise testimonianze personali e immagini che documentano l’evoluzione urbana della zona nel corso dei decenni. Questo esercizio di memoria collettiva serve a ricostruire il legame profondo tra lo spazio fisico e la vita della comunità. Nel contesto di questo dialogo, sarà presentata anche un’alternativa progettuale pensata dal Comitato: una soluzione di ascensore che garantisca l’accessibilità mantenendo un impatto compatibile con le caratteristiche ambientali del sito.

L’amministrazione comunale e la Soprintendenza sono esplicitamente invitati a partecipare. Il significato di questa scelta è rilevante: non si tratta di istituzioni richiamate a difendersi, bensì di attori invitati a confrontarsi all’interno di uno spazio civico dove il valore storico e umano del luogo diventa protagonista del dibattito.

La raccolta della memoria

Un elemento particolarmente significativo dell’iniziativa riguarda la mobilitazione della memoria collettiva. Il Comitato sta raccogliendo fotografie, documenti e testimonianze relative alla storia di Porta Nuova. Chi dispone di materiali può contattare il numero 3462526216. Questa ricerca partecipata serve molteplici scopi: arricchisce la comprensione storica del sito, legittima il coinvolgimento della cittadinanza nel processo decisionale e crea un archivio vivo delle pratiche sociali che hanno caratterizzato lo spazio nel tempo.

La raccolta di questo materiale trasforma la comunità da semplice destinataria di decisioni amministrative a co-produttrice di sapere sul proprio territorio. Una intera memoria urbana rischia di dissolversi quando i cambiamenti avvengono senza questo momento di consapevolezza collettiva.