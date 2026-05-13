Al via le iscrizioni per i centri estivi “Giocamondo”

L’offerta dei nuovi centri estivi per i tanti bimbi di Assisi

Il Comune ha ufficialmente aperto le procedure per la partecipazione ai centri estivi educativi e ricreativi programmati per la stagione 2026. La proposta, consolidata sotto il nome di “Giocamondo”, rappresenta un pilastro fondamentale nel sostegno alle famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Il progetto si svilupperà nell’arco di quattro settimane, partendo dal 29 giugno per concludersi il 24 luglio. La sede operativa scelta per ospitare le attività è il plesso della scuola “G. Alessi”, situata nella frazione di Santa Maria degli Angeli, una struttura dotata di spazi idonei a garantire sicurezza e comfort ai giovani partecipanti.

Il progetto educativo Giocamondo 2026

L’edizione di quest’anno punta fortemente sulla qualità dei contenuti e sull’approccio pedagogico. L’amministrazione comunale ha strutturato il servizio per accogliere minori in una fascia d’età compresa tra i 3 e i 12 anni, suddivisi in gruppi omogenei per favorire la socializzazione e l’apprendimento tra pari. Nello specifico, le attività saranno modulate per rispondere alle esigenze cognitive e ludiche dei bambini dai 3 ai 6 anni e dei ragazzi dai 7 ai 12 anni. Il personale incaricato della gestione è composto da operatori esperti e qualificati, in grado di guidare i partecipanti attraverso un percorso di crescita che stimoli l’autonomia, la cooperazione e la scoperta creativa dei propri talenti.

Orari e dettagli organizzativi del servizio

Il centro estivo sarà operativo dal lunedì al venerdì, garantendo una copertura oraria che va dalle ore 8:00 del mattino fino alle ore 13:00. Questa articolazione temporale è stata studiata per venire incontro ai genitori impegnati in attività lavorative, offrendo uno spazio protetto e stimolante per i propri figli. Uno degli elementi distintivi di questa edizione è l’attenzione maniacale dedicata all’inclusività. Per tutti i minori con disabilità certificata, infatti, l’organizzazione ha previsto l’erogazione di un servizio di assistenza specialistica personale, assicurando che ogni bambino possa partecipare attivamente a tutte le proposte ludiche e formative senza alcuna barriera.

Attività ludiche e ritorno in piscina

Il calendario delle attività si presenta particolarmente ricco e variegato. Oltre ai consueti laboratori manuali e creativi, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a uscite esterne finalizzate alla conoscenza approfondita del patrimonio naturale e storico locale. Un annuncio di particolare rilievo riguarda il ripristino dei corsi di nuoto. Per la prima volta dopo la fase critica dell’emergenza pandemica, infatti, tornano stabilmente le giornate in piscina, un’esperienza molto attesa che unisce l’attività fisica al divertimento acquatico. Il Sindaco Valter Stoppini e l’assessore Francesca Corazzi hanno ribadito come questo ritorno alla normalità rappresenti un segnale di ripartenza cruciale per il benessere psicofisico delle nuove generazioni.

Modalità di registrazione e costi settimanali

Per quanto riguarda le procedure di adesione, i residenti possono scegliere tra due diverse modalità. Le giornate dedicate alla raccolta delle istanze in presenza sono fissate per il 15 e il 16 maggio prossimi presso il Laboratorio Archimede, in via Patrono d’Italia 66. In alternativa, è disponibile la procedura digitale attraverso il portale dedicato del Comune https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkL7BSiHKbOjoz6-XOsCKWvg4NvOj2cPF471fm5SFWh9zRA/viewform

La quota di partecipazione è stata fissata in 50 euro a settimana per ogni utente. Per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPa, selezionando l’apposita voce relativa ai servizi per l’infanzia e i centri estivi sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.assisi.pg.it/servizi-ai/pagamenti-online/ e selezionando la voce “Centri Estivi e Centri Gioco”. Il gestore del servizio, al momento dell’iscrizione, fornirà tutte le indicazioni e il supporto necessari al fine di agevolare gli utenti.