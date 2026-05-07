San Francesco ispira il documentario umbro di Carolina Boco

Première tra Assisi e Spello per il film su Norberto Proietti

L’Umbria si prepara a riaccogliere una delle opere cinematografiche più significative dedicate alla sua identità profonda. Il documentario intitolato Dove i frati volano, firmato dalla regista Carolina Boco e distribuito da Draka Distribution, approda nel cuore della regione con due proiezioni speciali. Questi appuntamenti si inseriscono nel prestigioso calendario delle celebrazioni per l’VIII Centenario della morte di San Francesco, offrendo un’occasione unica per riflettere sul legame tra territorio, fede e creatività.

Un omaggio artistico tra le mura di Assisi e Spello

Il tour celebrativo toccherà due centri nevralgici della spiritualità e dell’arte umbra. Il primo incontro è fissato per domenica 17 maggio, alle ore 17:00, presso la Sala della Conciliazione di Assisi, situata nella centralissima Piazza del Comune. L’iniziativa gode del sostegno dell’amministrazione locale. Successivamente, venerdì 22 maggio alle ore 19:00, la pellicola sarà proiettata al Teatro Subasio di Spello, borgo che ha dato i natali al pittore protagonista della narrazione. Entrambe le serate vedranno la partecipazione attiva della regista e dei protagonisti, creando un dialogo diretto con il pubblico e le istituzioni presenti.

La genesi creativa e il patrocinio del Sacro Convento

La produzione, curata da Corrado Azzollini per Draka Production, ha ottenuto riconoscimenti di alto profilo, tra cui il patrocinio della Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e del Comune di Spello. Il lavoro filmico si concentra sulla figura di Norberto Proietti, universalmente noto come Norberto, esplorando le radici della sua ispirazione. Attraverso le immagini dei borghi medievali e dei paesaggi rurali, il documentario ricostruisce l’universo poetico di un artista che ha saputo tradurre la quotidianità contadina in una spiritualità visiva eterna.

Testimonianze illustri per raccontare il genio di Norberto

Il valore del documentario è arricchito da contributi di esperti di fama nazionale. Intervengono nel film figure come il sociologo Roberto Segatori, il giornalista Davide Maria Desario e lo storico dell’arte Giulio Proietti Bocchini. Particolarmente toccanti sono le parole di Enrica Fico Antonioni e dei familiari stretti del pittore, la moglie Anna Maria Landrini e il figlio Luigi Proietti. La narrazione beneficia inoltre della visione spirituale di fra Marco Giuseppe Moroni e fra Luca Bruno, che contestualizzano l’opera di Norberto all’interno della missione francescana moderna.

Il simbolismo dei frati come messaggio di pace universale

Secondo la visione di Carolina Boco, le figure dei religiosi dipinte da Norberto rappresentano un ponte tra il sacro e il profano. Non si tratta soltanto di icone religiose, ma di simboli di un’umanità laboriosa e laica che trova nel mondo la propria via di elevazione. I piccoli frati che popolano le tele dell’artista, descritti come operosi e legati ai ritmi della natura, incarnano un messaggio di armonia e equilibrio. Questo Eden pittorico, che ha reso celebre Norberto a livello internazionale, continua a vivere nella realtà delle comunità monastiche umbre, dove il lavoro e la preghiera si fondono in un volo costante verso la serenità.