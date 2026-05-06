Assisi approva il rendiconto 2025, avanzo libero di oltre 360mila euro

A presentare il documento in aula è stata l’assessore al Bilancio Donatella Casciarri

Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, certificando una situazione finanziaria definita “solida e strutturalmente equilibrata” dall’amministrazione. Via libera anche ad altri provvedimenti riguardanti infrastrutture, servizi ai cittadini, viabilità e sicurezza urbana.

A presentare il documento in aula è stata l’assessore al Bilancio Donatella Casciarri. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a oltre 15,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, la parte accantonata è pari a 8,8 milioni di euro, di cui oltre 8 milioni destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità. La parte vincolata ammonta a circa 5,4 milioni, mentre quella destinata agli investimenti supera gli 835mila euro. Resta inoltre un avanzo libero disponibile di 360.618 euro che potrà essere utilizzato per investimenti o spese straordinarie.

Le entrate accertate raggiungono i 73,3 milioni di euro, con riscossioni pari a 71,7 milioni. Le entrate tributarie si attestano a 21,9 milioni, tra cui circa 7,5 milioni derivanti dall’Imu e oltre 500mila euro dal recupero dell’evasione.

Gli investimenti in conto capitale sfiorano i 9 milioni di euro, destinati in particolare a riqualificazione urbana, infrastrutture e opere finanziate con fondi Pnrr, tra cui asili nido, Palaeventi e Palazzo Vallemani.

Il fondo cassa finale supera i 4 milioni di euro, mentre il debito residuo dell’ente si attesta a 13,9 milioni, con un’incidenza degli interessi inferiore all’1% delle entrate correnti.

“Il rendiconto 2025 conferma la solidità della struttura finanziaria del Comune – ha dichiarato l’assessore Casciarri – con conti in equilibrio, un avanzo positivo e una gestione attenta sia delle entrate che delle spese”.

Nel corso della seduta il Consiglio ha approvato anche la concessione ventennale a favore di Inwit Spa per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni 5G nell’area del cimitero di Palazzo. L’intervento rientra nel piano nazionale “Italia 5G” collegato al Pnrr. Previsto un canone da 50mila euro con pagamento anticipato.

L’assessore al Patrimonio Scilla Cavanna ha sottolineato come il progetto rappresenti “un’infrastruttura strategica per lo sviluppo digitale del territorio”.

Approvato inoltre all’unanimità il protocollo d’intesa per l’attivazione dell’Ufficio di prossimità presso il Palazzo Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. Lo sportello offrirà servizi gratuiti di orientamento e supporto ai cittadini in materia di volontaria giurisdizione e deposito telematico degli atti.

“L’Ufficio di prossimità rappresenta un presidio di accesso alla giustizia soprattutto per le fasce più fragili”, ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Francesca Corazzi.

Durante il Consiglio si è parlato anche di viabilità e sicurezza urbana. Il sindaco Valter Stoppini ha illustrato gli interventi relativi alla modifica sperimentale della viabilità tra via Ospedale delle Pareti e via dell’Isola Romana, inseriti in un progetto da un milione di euro finanziato dal Ministero del Turismo per la valorizzazione dei cammini religiosi.

Sul fronte sicurezza, il primo cittadino ha riferito delle attività di controllo svolte nella zona Portali insieme alle forze dell’ordine, con numerosi interventi tra denunce, sanzioni, ordini di allontanamento e Daspo urbani.

“L’area è costantemente monitorata – ha dichiarato Stoppini – e continueremo a garantire attenzione e interventi mirati anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza”.