Promozione giallorossa: l’Angelana vola in Serie D

Il trionfo sportivo di Santa Maria degli Angeli ad Assisi
ASSISI, 27 aprile 2026 – Il verdetto del campo è definitivo: l’Angelana Calcio approda ufficialmente in Serie D. La certezza matematica è giunta al termine di una sfida decisiva contro il Pontevecchio, vinta con autorità dai giallorossi. Questo successo chiude un percorso netto nel campionato di Eccellenza, dove la compagine di Santa Maria degli Angeli ha dominato la scena grazie a una pianificazione tecnica impeccabile e a una tenuta atletica costante. La città di Assisi torna così a calcare palcoscenici nazionali, riscattando anni di attese e sacrifici. La scalata verso la quarta serie non è stata casuale. La società ha saputo aggregare un gruppo coeso, capace di reagire con determinazione nei momenti critici del torneo. Ogni componente, dallo staff tecnico ai magazzinieri, ha contribuito a forgiare un’identità vincente che ha fatto della solidità difensiva e del cinismo in zona gol i propri marchi di fabbrica. Il salto di categoria rappresenta il giusto premio per una programmazione lungimirante che ha messo al centro la valorizzazione dei giovani e l’esperienza dei veterani.
Il ritorno nel calcio che conta genera un’ondata di euforia che travalica i confini del rettangolo verde. Per il territorio, la promozione dell’Angelana è un simbolo di ripartenza e di forte coesione identitaria.
I vertici della lista civica Eolo Cicogna, unitamente ai rappresentanti consiliari, hanno voluto sottolineare quanto questo traguardo nobiliti l’intera cittadinanza, un patrimonio sociale che rafforza il senso di appartenenza a una comunità orgogliosa delle proprie eccellenze.
Nonostante il verdetto sia già scritto, l’attenzione resta alta per l’impegno conclusivo del calendario. Domenica prossima è prevista la sfida contro la seconda forza del campionato, un match che promette spettacolo e che servirà a onorare il titolo appena conquistato. La dirigenza e i tifosi si preparano a tributare il giusto omaggio ai protagonisti di questa cavalcata trionfale.
L’Angelana guarda ora al futuro con ambizione, pronta a strutturarsi per affrontare le sfide tecniche e burocratiche che la Serie D impone ai club dilettantistici.
LISTA EOLO CICOGNA
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