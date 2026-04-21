Assisi Estate 2026 celebra ottavo centenario con grandi rassegne

Programma ricco tra arte musica natura e cultura nella città umbra

L’ottavo centenario della morte di San Francesco diventa il motore di una stagione che Assisi trasforma in un percorso culturale diffuso, dove arte, musica, natura e spiritualità si intrecciano in un calendario che attraversa l’intero territorio. Il progetto Assisi Estate 2026, promosso dal Comune con il contributo delle realtà associative locali, costruisce un’offerta ampia e accessibile, pensata per un pubblico eterogeneo e per un turismo che cerca esperienze autentiche.

Una grande mostra contemporanea alla Rocca Maggiore

Il programma si apre con “Franciscus. Fratello in arte”, la nuova esposizione di Michelangelo Pistoletto, allestita alla Rocca Maggiore dal 24 aprile al 4 ottobre. L’artista mette in dialogo opere simboliche con il tema della responsabilità sociale, partendo dal suo gesto concettuale che definisce Papa Francesco “Primo Santo dell’Arte”. Un’azione che non appartiene alla sfera religiosa, ma al linguaggio creativo, e che interpreta la figura del Santo come modello di trasformazione etica e civile. La mostra diventa così un ponte tra memoria e contemporaneità, offrendo una lettura originale dell’eredità francescana.

Arte diffusa nel centro storico

Accanto alla grande esposizione, Assisi ospita le installazioni di Helidon Xhixha, che da giugno ad agosto colloca sculture metalliche nei punti più iconici della città. Le superfici riflettenti, dedicate agli elementi naturali, dialogano con la luce e con l’architettura medievale. Tra le opere spicca un Tau monumentale, pensato come omaggio alla città di San Francesco.

Musica e festival tra centro storico e Rocca Maggiore

Il cartellone musicale si articola in più rassegne. Note di Assisi propone 26 appuntamenti tra giugno e agosto, con artisti del territorio impegnati in concerti che spaziano tra generi diversi. DeMusicAssisi, dal 4 al 9 agosto, porta invece la musica medievale al centro della scena con il tema “Gloriosus Franciscus”, esplorando repertori dal XIII al XV secolo attraverso concerti, conferenze e seminari.

La Rocca Maggiore diventa il cuore dei grandi eventi estivi. Assisi Summer Festival (16-18 luglio) ospita Sayf, Calar con Ale de Tuglie e The Kolors, mentre Riverock Festival (22-26 luglio) annuncia Bluvertigo, Sarafine e l’edizione di Evanland dedicata al mondo interiore. Dal 31 luglio al 4 agosto arriva Suoni Controvento, con I Cani, Mannarino, Coez, Angelina Mango e la chiusura del 13 settembre con Giovanni Allevi nella Basilica di San Francesco.

Tradizioni storiche e rievocazioni popolari

Il calendario mantiene vive le radici identitarie della città. Calendimaggio (6-9 maggio) torna con un’edizione ampliata, mentre il Palio del Cupolone celebra il decennale dal 12 al 20 giugno con la “Danza delle stagioni”. Dal 22 al 30 agosto si svolge il Palio di San Rufino, arricchito da nuovi elementi scenografici.

Esperienze nella natura del Monte Subasio

Il Comune dedica un ampio capitolo alle attività all’aria aperta. Da luglio a settembre tornano le escursioni gratuite del progetto “Alla scoperta del Monte Subasio”, con trekking tematici, camminate enogastronomiche, osservazioni astronomiche e percorsi di yoga. Il 4 luglio si rinnova l’appuntamento con “Ascesa al monte”, esperienza immersiva tra boschi, abbazie e musica diffusa dell’Ensemble Micrologus. Il tema dell’anno, “Le discepole di Francesco”, racconta figure femminili come Chiara, Agnese e Jacopa de’ Settesoli, protagoniste di un cammino spirituale che ha segnato la cultura del tempo.

Cinema, teatro e nuove narrazioni francescane

Ad agosto la Rocca Maggiore si trasforma in un cinema sotto le stelle con “Cinema alla Rocca”, che propone anche una rassegna dedicata ai film su Chiara e Francesco. Tra agosto e settembre tornano Ogni Angolo Ogni Pietra, con un progetto del Piccolo Teatro degli Instabili dedicato a Congdon, Weil e Fo, e Art Rock Maskè, che unisce commedia dell’arte e figura del “Giullare di Dio”. Dal 17 al 20 settembre si svolge Birba chi legge, festival delle storie per bambini e ragazzi.

Grandi eventi culturali e appuntamenti religiosi

Il 29 maggio è atteso il concerto di solidarietà “Con il cuore, nel nome di Francesco”, trasmesso su Rai1. A settembre torna il Cortile di Francesco, uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della città. Il calendario religioso scandisce l’estate con la Festa del Voto (22 giugno), il Perdono di Assisi (1-2 agosto), la festa di Santa Chiara (11 agosto) e quella di San Rufino (12 agosto), fino alle celebrazioni del 3 e 4 ottobre.

Sport e grandi passaggi nazionali

Tra maggio e settembre si svolgono numerosi eventi sportivi, tra cui la Finale nazionale di pallavolo under 16 femminile (18-24 maggio) e il passaggio della 1000 Miglia il 12 giugno, con oltre 400 auto storiche in arrivo in città.

La nuova campagna “SÌamo Francesco”

La stagione è accompagnata dalla campagna di promozione “SÌamo Francesco”, che interpreta l’esperienza del soggiorno ad Assisi come un atto di partecipazione consapevole. Il progetto, firmato da Raffaele Balducci e prodotto da Salt & Pepper, si sviluppa su web, social e affissioni nazionali, valorizzando i temi di arte, musica, natura e cammini. L’idea centrale è che chi vive Assisi diventa parte del messaggio francescano, in un anno che unisce memoria e attualità.