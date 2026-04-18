Editoria tattile protagonista al Serafico di Assisi

Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudetto San Siro in festa per le reti di Thuram, Barella e Zielinski, in attesa che il Napoli sfidi la Lazio

Traffico dei treni merci Cina-Europa in forte crescita nel primo trimestre PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I servizi di treni merci Cina-Europa hanno registrato una forte crescita nel primo trimestre del 2026, evidenziando il loro ruolo di corridoio logistico affidabile per il commercio eurasiatico in un contesto di crescente pressione sulle catene di approvvigionamento globali. Da gennaio a marzo, il China-Europe Railway Express ha effettuato complessivamente 5.460 […]

Volpato e Nzola condannano il Como, Sassuolo vince 2-1 REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Succede tutto negli ultimi minuti del primo tempo nel match tra Sassuolo e Como che apre la 33esima giornata di campionato. Al Mapei i gol di Volpato e Nzola regalano tre punti e il provvisorio nono posto ai neroverdi. Agli ospiti non basta la rete di Nico Paz, finisce 2-1. Per […]

La Cina lancia il razzo Long March-4C per il rilevamento dei gas serra JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-4C con a bordo un satellite per il rilevamento ad alta precisione dei gas serra è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. La Cina oggi ha lanciato il Long March-4C per inviare il satellite nell’orbita prevista. Il razzo è decollato […]

Manfredi Borsellino “Da Natoli parole deprecabili” Così Manfredi Borsellino, intervenendo in merito alle parole pronunciate dall'ex pm Gioacchino Natoli nei confronti della famiglia

Cina, gli astronauti della Shenzhou-21 impegnati in attività extraveicolari PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante della Cina oggi ha completato la terza serie di attività extraveicolari della missione, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency. Il trio di astronauti – Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang – ha lavorato per circa 5,5 ore e ha […]

Liscia (Netcomm) “Commercio digitale italiano cresce, ma servono più investimenti” MILANO (ITALPRESS) – Il commercio digitale italiano vale 62 miliardi di euro e continua a crescere, ma con dinamiche sempre più complesse, con i volumi che corrono più veloce dei fatturati e le importazioni che erodono quote al made in Italy. A tracciare il quadro è Roberto Liscia, presidente di Netcomm, il Consorzio del Commercio […]

Missione Francia-Uk a Hormuz, sì da Italia e Germania se ci sarà l’ok parlamentare ROMA (ITALPRESS) – “Non appena le condizioni lo renderanno possibile”, Francia e Regno Unito sono pronte a guidare una missione navale “strettamente pacifica e difensiva” per garantire il transito delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo hanno annunciato i due leader della coalizione di Volenterosi che si è riunita oggi a Parigi, alla presenza […]

Sport come strumento di inclusione, torna “Banca Generali – Un campione per amico” ROMA (ITALPRESS) – Trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione, mettendo al centro ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita. E’ stata presentata oggi, presso il Salone d’Onore del Coni, la 25^ Edizione di “Banca Generali – Un […]