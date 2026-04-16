Tango Clandestino celebra la figura di Papa Francesco Assisi

Il nuovo album Capelli di Maurizio Mastrini esce il 21 aprile

Il panorama musicale internazionale si arricchisce di un capitolo di profonda intensità spirituale. Martedì 21 aprile segna il debutto ufficiale di un’operazione artistica che intreccia la memoria di Papa Francesco con la sensibilità creativa del maestro Maurizio Mastrini.

Un tributo musicale tra Umbria e Argentina

L’opera cardine di questo progetto è una rivisitazione di un brano iconico nato spontaneamente oltre un decennio fa durante l’elezione del Pontefice argentino. La composizione rappresenta un ideale punto d’incontro tra la spiritualità francescana radicata nel territorio umbro e le passioni del Sud America che definiscono l’identità del Santo Padre.

La rinascita della Chiesa di Santa Caterina

Per svelare al pubblico questo nuovo percorso espressivo è stata individuata una cornice architettonica di eccezionale valore storico. L’evento di presentazione si svolge ad Assisi presso la Chiesa di Santa Caterina situata all’interno del NUN Relais & Museum. Il recupero di questo spazio sacro è stato possibile grazie alla visione imprenditoriale di Massimo Falcinelli che ha restituito dignità a un luogo dove l’arte e la fede dialogano costantemente. In questo contesto la musica di Mastrini trova la sua collocazione naturale trasformando l’ascolto in un’esperienza di riflessione collettiva e celebrazione delle radici comuni.

Capelli un viaggio nell’anima del pianista

In concomitanza con il singolo dedicato al Pontefice esce l’album intitolato Capelli. Questo lavoro discografico si configura come un autoritratto privo di filtri composto da dodici tracce che esplorano la complessità dell’animo umano. L’artista si avvale del supporto dell’Orchestra Sinfonica della Felicità coordinata dai direttori Roberto Marino e Paolo Scibilia con la regia curata da Andrea Valentini. Le sonorità spaziano dal minimalismo moderno a influenze jazzistiche creando un mosaico emozionale che racconta la vita attraverso i tasti bianchi e neri del pianoforte.

La libertà espressiva oltre ogni schema

Maurizio Mastrini consolida la sua fama di musicista indipendente lontano dalle strette logiche del mercato globale. Con una carriera costellata da migliaia di concerti sold out in teatri prestigiosi come la Carnegie Hall e l’Arena di Tokyo l’artista continua a essere definito come colui che suona al contrario. Questa tecnica non è un semplice vezzo estetico ma una vera rivoluzione nel modo di intendere lo strumento trasformato in una cassa di risonanza fisica. L’album rappresenta la massima espressione di questa autonomia creativa dove ogni nota è frutto di una scelta consapevole e priva di compromessi commerciali.

Suggestioni sonore e dediche d’autore

Il disco attraversa diverse culture e ricordi personali offrendo una panoramica vasta di ispirazioni. Oltre all’omaggio a Papa Francesco si distinguono brani come El Toque ispirato alla leggenda di Diego Armando Maradona e composizioni che evocano atmosfere parigine come Monsieur Satie. L’opera si chiude con momenti di estrema intimità come Lacrima e Aria che completano un percorso iniziato nel nascondimento protettivo dei propri capelli divenuto oggi una rivelazione artistica totale. L’intero progetto si pone dunque come un ponte sonoro tra la memoria storica e il presente vibrante di un interprete unico.