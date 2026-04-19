Angelo Maddalena ad Assisi con “Tra eremo e strada”

Spettacolo tra musica e spiritualità il 22 aprile

Dopo un lungo percorso artistico e umano, Angelo Maddalena arriva ad Assisi con il suo nuovo spettacolo Tra eremo e strada, in programma il 22 aprile alle ore 20.30 presso il Monastero di San Masseo.

Un ritorno carico di significato, a trentadue anni dal suo primo viaggio “iniziatico” proprio ad Assisi, vissuto insieme al cugino Angelo Di Gregorio, episodio che apre idealmente il racconto scenico. Lo spettacolo raccoglie oltre vent’anni di canzoni e narrazioni, attraversando temi come l’insurrezione interiore, la lotta e la contemplazione.

Nel lavoro emergono figure spirituali e intellettuali che hanno segnato il percorso dell’artista, come Arturo Paoli, David Maria Turoldo e Tonino Bello, evocati in alcune delle canzoni che compongono lo spettacolo.

Tra eremo e strada rappresenta una tappa significativa di un cammino artistico che, come suggerisce anche il titolo del suo ultimo lavoro discografico del 2025, continua ad “aprire cammino”. Dopo le recenti tappe di Nicosia e del chiostro di San Bartolomeo a Pistoia, l’approdo ad Assisi assume un valore simbolico e spirituale.

A sottolineare la forza del progetto è anche il giudizio di padre Gabriele, che dopo aver assistito alla prima nazionale ha definito Maddalena uno dei “francescani contemporanei”, capaci di muoversi liberi, oltre le etichette, mantenendo viva una dimensione profonda e autentica.

L’appuntamento del 22 aprile si preannuncia così come un incontro tra musica, parola e spiritualità, in uno dei luoghi più evocativi del francescanesimo.