Marcia per la pace Assisi blinda il traffico per le scuole

Un evento nazionale modifica la sosta a Santa Maria Angeli

La città di Assisi si prepara ad accogliere migliaia di studenti per il Meeting nazionale delle Scuole di pace intitolato Sui passi di Francesco. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, l’amministrazione comunale ha varato un piano straordinario di gestione della viabilità che interesserà pesantemente sia il centro storico che la frazione di Santa Maria degli Angeli.

Restrizioni alla circolazione e alla sosta il 18 aprile

Le modifiche scatteranno dalla mezzanotte di sabato 18 aprile 2026, con divieti di sosta e rimozione forzata che precederanno la chiusura totale di arterie fondamentali per il collegamento locale.

Chiusure e divieti nell’area di Santa Maria degli Angeli

Il cuore operativo della mattinata vedrà limitazioni severe a Santa Maria degli Angeli. Dalle ore 00.00 fino alle 13.00, o comunque fino al termine delle necessità operative, sarà interdetta l’area di sosta situata in fondo ai giardini della Basilica. Contemporaneamente, il divieto di fermata riguarderà Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola e l’intero viale Patrono d’Italia fino a mezzogiorno. La circolazione dinamica subirà uno stop dalle ore 8.00 nel tratto di via Patrono d’Italia compreso tra via Los Angeles e via Protomartiri Francescani. Successivamente, dalle ore 9.00, il blocco si estenderà ulteriormente verso via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, rendendo la zona una vasta area pedonale dedicata esclusivamente al transito del corteo pacifico.

Modifiche alla viabilità urbana nel centro di Assisi

Spostando l’attenzione verso il nucleo monumentale di Assisi, i provvedimenti ricalcano la medesima severità. Dalle prime ore del mattino e fino al primo pomeriggio, viale Marconi, via Giovanni Paolo II e l’area di Borgo San Pietro saranno soggetti a divieto di sosta con rimozione. Stessa sorte per Piazza San Pietro, via Frate Elia e la Piazza Inferiore di San Francesco, che fungeranno da snodi cruciali per il passaggio dei giovani. La chiusura effettiva al transito veicolare inizierà alle ore 9.00. Per mitigare i disagi dei residenti, è stato istituito un senso unico ascendente in via Borgo San Pietro, via Sant’Apollinare e via Giovanni da Bonino, consentendo il raggiungimento di Piazza del Vescovado attraverso percorsi alternativi vigilati dal personale della Polizia Locale.

Percorsi alternativi e accesso ai servizi sanitari

Per chiunque debba raggiungere o lasciare la città durante le ore di picco dell’evento, le autorità suggeriscono di utilizzare l’uscita Rivotorto della Strada Statale 75 centrale umbra. Da lì, il flusso veicolare potrà proseguire sulla Strada Regionale 147 in direzione della frazione Viole, per poi immettersi su via Madonna dell’Olivo. Particolare attenzione è stata rivolta alla funzionalità dell’ospedale cittadino. L’accesso al nosocomio sarà sempre garantito attraverso un itinerario specifico che comprende via Campiglione, via San Giovanni e viale Maratona, con un attraversamento controllato di via Patrono d’Italia. Le pattuglie presidieranno ogni intersezione sensibile per fornire assistenza agli automobilisti e prevenire ingorghi nelle zone limitrofe ai cantieri della marcia.