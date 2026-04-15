Sicurezza pubblica, emergenza Portali Santa Maria Angeli

Interpellanza urgente sul degrado e insicurezza nei Portali, focus su sicurezza pubblica e famiglie ad Assisi in allarme sociale

Si accende il confronto politico e istituzionale sull’area dei Portali a Santa Maria degli Angeli, dove una nuova interpellanza urgente porta al centro dell’attenzione la condizione di degrado e insicurezza segnalata da residenti e attività commerciali. Il documento presentato in ambito consiliare descrive una situazione definita critica, con effetti diretti sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza nel quartiere.

Secondo quanto riportato nell’atto, oltre duecento famiglie vivrebbero in una condizione di forte disagio quotidiano, tra episodi di inciviltà, presenze non regolate e un progressivo deterioramento degli spazi pubblici.

Denuncia politica e richiesta di intervento immediato

Il consigliere comunale Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia, ha formalizzato una richiesta di intervento urgente rivolta all’amministrazione, sottolineando come le segnalazioni dei cittadini non avrebbero ricevuto risposte operative adeguate. Al centro della contestazione vi sarebbe una presunta assenza di azioni strutturate e una mancata comunicazione istituzionale su controlli, monitoraggi e strategie di sicurezza.

Nel documento si evidenzia inoltre la necessità di un rafforzamento del presidio sul territorio, con particolare attenzione alle ore serali e alle aree verdi, considerate punti sensibili del quartiere.

Criticità nei giardini pubblici e impatto sul territorio

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda lo stato dei giardini pubblici, descritti come spazi progressivamente sottratti alla fruizione familiare. La presenza di rifiuti, comportamenti molesti e situazioni di degrado avrebbe modificato la funzione sociale originaria delle aree verdi, incidendo sulla vivibilità complessiva del quartiere.

La situazione viene collegata anche a un possibile impatto sul valore degli immobili, con ripercussioni economiche che coinvolgerebbero direttamente i residenti e il tessuto abitativo della zona.

Richieste istituzionali e coordinamento operativo

L’interpellanza sollecita un rafforzamento delle misure di sicurezza pubblica attraverso un maggiore coordinamento tra forze dell’ordine, amministrazione comunale e soggetti territoriali. Tra le priorità indicate emergono il potenziamento dei controlli, l’implementazione di sistemi di videosorveglianza e un intervento strutturato sul decoro urbano.

Viene inoltre richiesto un percorso di confronto stabile con la cittadinanza, finalizzato al monitoraggio costante della situazione e alla verifica dei risultati degli interventi adottati.

Tensione politica e richiesta di risposta istituzionale

La vicenda assume una forte valenza politica locale, con la richiesta di una discussione urgente in consiglio comunale. L’obiettivo dichiarato è ottenere risposte chiare, tempi definiti e un piano di intervento concreto per la gestione dell’area.

Nel quadro delineato dall’interpellanza, il tema della sicurezza pubblica diventa elemento centrale del confronto amministrativo, con una forte pressione affinché vengano adottate misure ritenute immediate e verificabili sul territorio.