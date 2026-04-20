Derattizzazione ad Assisi i cicli di controllo sono attuati

Il piano per l igiene urbana protegge le vie del centro ora

L’amministrazione comunale ha confermato il regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione ambientale previste dal calendario annuale. La risposta delle istituzioni segue alcune segnalazioni puntuali giunte dai residenti riguardanti il centro storico. Gli uffici tecnici hanno ribadito che il piano di contenimento non ha subìto interruzioni e che la copertura territoriale è garantita da una programmazione rigorosa. Il protocollo vigente ad Assisi assicura una vigilanza costante per prevenire criticità igieniche.

Le strategie operative per la tutela della cittadinanza

Il servizio di contrasto ai roditori si articola attraverso una pianificazione metodica che supera i requisiti minimi standard. Mentre le direttive sanitarie suggeriscono solitamente tre passaggi ogni dodici mesi, l’operatore specializzato ha scelto di elevare a quattro i cicli di intervento. Questa misura precauzionale mira a stabilizzare le condizioni del sottosuolo e delle aree sensibili. Oltre alla manutenzione ordinaria, il Comune mantiene attiva una procedura di emergenza per gestire eventuali criticità impreviste.

Il Sindaco Valter Stoppini ha sottolineato come la salvaguardia dell’immagine cittadina e del benessere collettivo rimangano obiettivi centrali dell’azione di governo. La regolarità dei trattamenti viene monitorata dagli organi competenti, pronti a integrare le attività con azioni straordinarie qualora i sopralluoghi evidenziassero necessità logistiche specifiche. La flessibilità del sistema permette di agire tempestivamente sui singoli focolai segnalati dalla popolazione.

Sinergia tra uffici comunali e gestione del territorio

Le verifiche interne condotte dagli assessori Donatella Casciarri e Francesca Corazzi hanno confermato il rispetto delle tempistiche contrattuali. Il coordinamento tra le deleghe alle politiche sanitarie e alla valorizzazione del nucleo antico permette una visione d’insieme sulla gestione del verde e delle infrastrutture sotterranee. Nonostante l’efficacia dei veleni e delle trappole posizionate, le autorità chiariscono che l’intervento pubblico da solo non può risolvere definitivamente il problema senza un supporto esterno.

La collaborazione della sfera privata risulta infatti determinante per il successo delle operazioni. I proprietari di immobili e locali commerciali sono chiamati a osservare comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti e nella pulizia degli spazi interni. La proliferazione biologica è spesso favorita da residui alimentari o aree abbandonate che sfuggono alla giurisdizione comunale. Una corretta manutenzione dei cortili e delle cantine rappresenta il primo baluardo contro il degrado.

Trasparenza sui dati e monitoraggio del cronoprogramma

Per favorire la massima trasparenza, l’ente ha reso disponibile la documentazione completa relativa alle attività previste per l’anno in corso. I cittadini possono consultare il calendario dei passaggi direttamente sul portale istituzionale, verificando date e zone di azione. Questo strumento permette alla comunità di conoscere in anticipo i movimenti delle squadre operative e di segnalare scostamenti o aree che necessitano di maggiore attenzione.

L’attenzione resta alta soprattutto nelle zone a densità turistica elevata, dove il flusso di persone richiede standard di pulizia superiori. Il sistema di monitoraggio ambientale continuerà a raccogliere dati per affinare le tecniche di posizionamento delle esche. L’amministrazione comunale si impegna a mantenere un dialogo aperto con la cittadinanza per garantire che ogni intervento sia risolutivo e mirato alle reali esigenze dei diversi quartieri.