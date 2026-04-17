Sostenibilità ad Assisi: i ragazzi puliscono il fiume Tescio

Passeggiata ecologica del Consiglio dei giovani lungo il verde
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi scende in campo per una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione civica. Domani, 18 aprile 2026, i giovani amministratori hanno promosso una passeggiata ecologica lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tescio. L’evento mira a rimuovere i rifiuti abbandonati e a rilanciare i valori della cura del bene comune, segnando una delle prime tappe operative dell’organo giovanile dopo il suo insediamento ufficiale avvenuto all’inizio dello scorso anno.
Un organo consultivo per la crescita della città
Il CCR rappresenta uno strumento di partecipazione democratica fondamentale per gli studenti delle primarie e secondarie del territorio. Composto da ventotto consiglieri eletti tra i diversi istituti scolastici locali, dall’Assisi International School al Convitto Nazionale, l’organismo ha poteri propositivi in settori cruciali come lo sport, la cultura e, appunto, l’ecologia. Sotto la guida della giovane sindaca Maria Rodrigues de Oliveira e della sua giunta, i ragazzi collaborano attivamente con l’amministrazione centrale per tradurre le loro idee in progetti concreti a beneficio della collettività.
Sinergia tra cittadini e associazioni locali
L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 in via Isola Romana, dove inizierà un tracciato di circa sei chilometri aperto a tutta la cittadinanza. L’operazione di bonifica non vedrà impegnati solo gli studenti, ma si avvarrà del supporto logistico di Ecocave, che fornirà i kit necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti. Importante anche il contributo dell’associazione “Se’ de J’Angeli se…”, che affiancherà i volontari garantendo il buon esito della manifestazione in un clima di aggregazione e rispetto per la natura umbra.
L’orgoglio dell’amministrazione e degli istituti
Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alla scuola Scilla Cavanna hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno mostrato dai piccoli cittadini. Secondo i rappresentanti del Comune, attività come questa dimostrano quanto i giovani possano incidere positivamente sulla gestione urbana, trasformandosi in sentinelle del decoro. Il coinvolgimento diretto dei plessi scolastici rafforza inoltre il legame tra istituzioni e istruzione, ponendo le basi per una cultura della responsabilità ambientale che parta proprio dalle nuove generazioni coinvolte nel processo decisionale.
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