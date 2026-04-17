Sostenibilità ad Assisi: i ragazzi puliscono il fiume Tescio

Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole” ROMA (ITALPRESS) – “Un’Europa sorda è assente mi impedisce di aiutare gli italiani di difficoltà, con tutti i soldi che vorremmo usare. Occorre cambiare delle regole europee che in questo momento rischiano di massacrarci”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Mattino Cinque” su Canale 5. I soldi “li […]

Bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel reggino PLATI’ (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – Un casolare in costruzione senza porte nè finestre ha tradito il segreto dei clan nel sottosuolo della Locride. I Carabinieri di Platì e lo Squadrone Cacciatori “Calabria” hanno scoperto un bunker sotterraneo adibito a serra industriale di marijuana, arrestando quattro persone. L’operazione è scattata dopo che i militari hanno notato […]

Arrestato a Catania latitante europeo, gestiva droga adulterata e documenti falsi CATANIA (ITALPRESS) – Un laboratorio per “truccare” la marijuana e un altro per fabbricare documenti falsi, il tutto gestito da un latitante internazionale. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 38enne lettone, ricercato in tutta Europa, sorpreso nel quartiere San Cristoforo mentre caricava un pacco sospetto su un’auto. All’interno dello scatolone, gli agenti […]

Trump “Italia non è stata con noi, ho diritto di essere in disaccordo con il Papa” WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Nessun incontro chiarificatore con Papa Leone XIV. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ribadito la sua posizione: “Ho il diritto di non essere d’accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Pontefice possa dire ciò che vuole, ma io posso […]

Al via tregua tra Israele e Libano, ma l’esercito libanese denuncia attacchi ROMA (ITALPRESS) – Al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Ad annunciarla è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A confermarla Hezbollah con due comunicati con i quali il gruppo ha “preso atto” del cessate il fuoco, anche se non ha specificato se accetterà la tregua per l’intero periodo, […]

La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma dice addio alla Conference Lo 0-3 dell'andata a Londra costa ai viola l'eliminazione nei quarti

Aston Villa troppo forte, il Bologna saluta l’Europa League I felsinei cedono per 4-0 in Inghilterra e vengono eliminati nei quarti

Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di Champions I bavaresi, vincenti anche all'andata dei quarti, se la vedranno con il Psg per l'accesso al match che vale il trofeo

Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions Gli uomini di Arteta non si sbloccano ma superano il turno in Europa, ora la sfida all'Atletico Madrid