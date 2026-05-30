Con il Cuore emoziona Assisi e conquista il pubblico Rai

Grande partecipazione ad Assisi tra musica e solidarietà

La grande musica italiana e l’impegno solidale si sono incontrati ancora una volta ad Assisi con l’edizione 2026 di “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”. L’evento, andato in scena sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, ha richiamato migliaia di persone e confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti televisivi e benefici più seguiti del panorama nazionale.

A guidare la serata è stato Carlo Conti, che ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso fatto di musica, testimonianze e racconti dedicati all’opera dei frati francescani. Sul palco si sono alternati artisti appartenenti a generazioni diverse, uniti dall’obiettivo comune di sostenere la raccolta fondi destinata alle attività caritative francescane.

Una raccolta fondi per le emergenze sociali

L’iniziativa ha avuto come finalità il sostegno alle Mense Francescane attive in Italia, alle famiglie in difficoltà economica, ai progetti delle Missioni Francescane e agli interventi umanitari destinati alle popolazioni colpite dai conflitti internazionali.

I fondi raccolti contribuiranno ad aiutare persone in situazioni di fragilità sia sul territorio nazionale sia in diverse aree del mondo interessate da crisi umanitarie e guerre.

Pupo ricorda la madre scomparsa

Tra i momenti più intensi della serata c’è stato l’intervento di Pupo. Il cantante toscano, reduce dalla recente perdita della madre, ha portato sul palco un ricordo particolarmente toccante.

Visibilmente emozionato, ha spiegato quanto la madre fosse legata alla figura di San Francesco e ha sottolineato il valore della solidarietà e della condivisione. Le sue interpretazioni hanno suscitato grande partecipazione da parte del pubblico presente.

L’abbraccio del pubblico a Sal Da Vinci

Tra gli artisti più applauditi c’è stato Sal Da Vinci, protagonista di una delle esibizioni più attese. Il cantante ha proposto alcuni dei suoi brani più conosciuti, ricevendo una calorosa accoglienza.

Nel dialogo con Carlo Conti ha ripercorso il successo ottenuto negli ultimi anni, ringraziando il conduttore per il sostegno ricevuto nel suo percorso artistico. L’artista ha inoltre condiviso riflessioni personali legate alla famiglia e al profondo significato spirituale che Assisi rappresenta.

Orietta Berti annuncia le nozze del figlio

Spazio anche a un momento più leggero con Orietta Berti. La cantante ha eseguito un medley dei suoi successi e ha colto l’occasione per annunciare un importante evento familiare: il matrimonio del figlio, previsto per il prossimo 13 giugno.

L’annuncio ha suscitato applausi e sorrisi tra il pubblico, contribuendo a rendere ancora più calorosa l’atmosfera della serata.

I messaggi di Ermal Meta e Serena Brancale

Ermal Meta ha scelto di concentrare il proprio intervento sul tema dell’infanzia, richiamando l’attenzione sulle sofferenze vissute dai bambini nelle aree di guerra e nelle situazioni di emergenza.

Serena Brancale ha invece portato sul palco una canzone dedicata alla madre scomparsa e successivamente ha condiviso un duetto con Delia, in uno dei momenti musicalmente più apprezzati dell’evento.

Molto applaudita anche l’esibizione di Michele Zarrillo, che ha riproposto alcuni dei suoi brani più celebri, confermando la propria capacità di emozionare il pubblico.

Successo anche negli ascolti televisivi

La manifestazione ha ottenuto risultati significativi anche sul fronte televisivo. La diretta su Rai 1 ha registrato 2 milioni e 333 mila spettatori, raggiungendo il 18,3 per cento di share.

Numeri che hanno consentito alla trasmissione condotta da Carlo Conti di imporsi nella serata televisiva, confermando il forte legame tra il pubblico e una manifestazione che continua a coniugare spettacolo, solidarietà e valori francescani.