Ascensori Porta Nuova Fratelli d’Italia Assisi svela carte

Crosetto sul drone russo in Romania “Ferma condanna, non è tollerabile” ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Al Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Miruta e […]

Drone russo colpisce edificio in Romania, 2 feriti BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un edificio a Galati, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno. “Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, […]

La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026 in corso a Pechino, secondo quanto annunciato durante l’evento. Promosso congiuntamente dalla Cina, da altri 53 Paesi e da nove organizzazioni internazionali, […]

A Palermo Aifa promuove “La Roadmap dell’Appropriatezza” PALERMO (ITALPRESS) – AIFA e ARS insieme a Palermo per l’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale”. Un’iniziativa di dialogo tra Agenzia e regioni, attraverso due panel che hanno consentito di fare il punto sull’utilizzo dei dati e dell’innovazione nelle decisioni terapeutiche, oltre che sulla strategia comune che a […]

Cina, intelligenza artificiale sempre più integrata nei processi industriali TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La World Intelligence Expo 2026 ha preso il via oggi nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, riunendo oltre 700 espositori per presentare tecnologie, prodotti e scenari applicativi all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale (IA). Co-organizzata dai governi municipali di Tianjin e Chongqing, la fiera di quattro giorni ha come tema “Intelligenza: […]

Fitto a Stati membri Ue “Usare fondi di coesione per spese energia” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I paesi europei potranno usare i fondi di coesione per affrontare le spese legate all’energia.“Invitiamo Stati membri e regioni a intraprendere uno sforzo di riprogrammazione con un focus mirato sull’energia”, ha scritto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, ai ministri Ue responsabili della coesione. […]

Passaggio di consegne sulla stazione spaziale cinese Shenzhou-21 JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli equipaggi di astronauti cinesi delle missioni Shenzhou-21 e Shenzhou-23 oggi hanno tenuto una cerimonia di passaggio di consegne, durante la quale l’equipaggio della Shenzhou-21 ha consegnato le chiavi della stazione spaziale nazionale a quello della Shenzhou-23. L’equipaggio della Shenzhou-21 ha ormai completato tutte le attività previste. Nei prossimi giorni i […]

Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldamente in rosa PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa […]

In-genium di MAIRE approda a Catania, dialogo tra tecnologia, arte e memoria CATANIA (ITALPRESS) – Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell’arte per raccontare come il sapere tecnico dell’antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell’ingegneria e della sostenibilità. E’ stato inaugurato oggi, al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania, “in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”, […]