Viabilità Assisi stravolta nel centro storico per tre giorni

Blocchi e divieti temporanei per eventi e cantieri ad Assisi

Viabilità Assisi – Il comune di Assisi ridefinisce temporaneamente la circolazione stradale nel cuore del proprio centro storico. Tra il 26 e il 28 maggio 2026, la città umbra sarà infatti interessata da una serie di restrizioni al traffico e alla sosta. I provvedimenti si rendono necessari per consentire lo svolgimento di due attività distinte, ovvero la registrazione di una produzione televisiva e l’esecuzione di interventi volti all’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica cittadina.

Restrizioni per le riprese televisive

Le modifiche più incisive per gli spazi urbani scattano nella giornata di martedì 26 maggio. L’allestimento dei set televisivi impone lo stop totale alla sosta in Piazza della Chiesa Nuova, a partire dalla mezzanotte del 26 maggio e fino alle ore 18:00 del giorno successivo. Contestualmente, dalle ore 8:00 del 26 maggio alle ore 18:00 del 27 maggio, i veicoli non potranno sostare nemmeno in via San Gabriele dell’Addolorata, specificamente negli stalli compresi tra la Piazza del Comune e Piazzetta dell’Erba.

La stessa Piazza del Comune sarà l’epicentro delle variazioni logistiche. Il 26 maggio, l’area davanti alla Sala delle Logge vedrà l’interdizione della sosta per qualunque mezzo, inclusi taxi e vetture provviste di autorizzazione speciale, dalle ore 8:00 fino alle ore 18:00 del mercoledì. Inoltre, la circolazione stradale nella piazza si fermerà completamente dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dello stesso giorno, periodo durante il quale rimarrà vietato pure il passaggio dei pedoni, fatta eccezione per un corridoio di transito a ridosso degli stabili sul lato del palazzo municipale. Per ragioni di sicurezza e ripresa, gli esercizi pubblici della zona dovranno rimuovere tutti gli elementi esterni come tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere nella fascia oraria tra le 15:00 e le 18:00.

Il copione si ripeterà con dinamiche simili mercoledì 27 maggio, sempre nella Piazza del Comune. Il blocco totale dei veicoli e dei flussi pedonali, escluso il passaggio protetto vicino al municipio, rimarrà attivo dalle ore 14:00 alle ore 18:00. In questa circostanza, lo sgombero dei dehors e degli arredi esterni da parte delle attività commerciali dovrà essere anticipato e completato entro le ore 13:00, protraendosi fino alle ore 18:00.

Cantieri per l’efficientamento energetico

In parallelo agli eventi mediatici, il borgo sarà interessato da opere infrastrutturali coordinate per sostituire i vecchi lampioni con moderni impianti a Led. Questa operazione di transizione ecologica comporterà ulteriori alterazioni alla viabilità locale. Nella giornata del 26 maggio, la sosta sarà vietata a tutti i veicoli in via Antonio Cristofani dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Il giorno seguente, il 27 maggio, i tecnici si sposteranno a Piaggia di Porta San Pietro, determinando la chiusura totale al transito di ogni mezzo dalle ore 7:30 fino alle ore 13:00. Infine, giovedì 28 maggio, l’ultima fase degli interventi toccherà via Fontebella, dove la circolazione stradale risulterà interrotta per qualsiasi tipologia di veicolo dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Dalle ordinanze di chiusura rimangono permanentemente esclusi i soli mezzi di cantiere dell’azienda incaricata dei lavori pubblici. Al fine di ridurre i disagi, l’amministrazione ha predisposto l’istituzione del doppio senso di marcia temporaneo nei segmenti stradali non direttamente occupati dagli operai. Questa deroga sarà fruibile esclusivamente dai residenti della zona, dagli operatori economici diretti ai propri negozi e dai turisti che devono raggiungere le strutture ricettive del centro.