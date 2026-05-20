Sport anima Assisi con tornei e gare di livello nazionale

Centinaia di atleti animano la città umbra tra finali e trofei

Assisi sta vivendo un mese di maggio interamente dedicato allo sport. Centinaia di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero stanno animando gli impianti cittadini e quelli dei comuni limitrofi. Il calendario degli eventi conferma il ruolo crescente del territorio umbro non solo come meta culturale e spirituale ma anche come polo attrattivo per manifestazioni agonistiche di qualità.

Un programma vario che unisce competizione e socialità

Le iniziative in corso dimostrano una strategia chiara dell’amministrazione comunale volta a valorizzare lo sport come strumento di crescita sociale, aggregazione giovanile e promozione del territorio. Il sindaco Valter Stoppini ha più volte sottolineato come questi appuntamenti rappresentino un investimento concreto per la comunità, capace di generare indotto positivo per le attività locali e di rafforzare il tessuto associativo cittadino.

Tra gli highlight del periodo spicca l’undicesima edizione maschile e la quarta femminile del Torneo della Pace. Organizzato dal Comitato regionale Umbria, il torneo ha portato in città giovani atleti da vari Paesi, favorendo l’incontro tra culture diverse attraverso la passione per il calcio. La finale si è giocata allo stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli, con un’atmosfera carica di emozione e fair play.

Partecipazione record per la Corsa dello Scopetto

Sabato 16 maggio Castelnuovo di Assisi ha ospitato la Corsa dello Scopetto, evento podistico che ha registrato oltre trecento partecipanti. La gara, curata da Paolo Bracardi con il supporto di Volumnia Sericap e della Pro Loco locale, ha attraversato i suggestivi percorsi della frazione assisana, coniugando sport amatoriale e valorizzazione del paesaggio umbro.

Fino al 24 maggio il territorio è teatro delle finali nazionali under 16 femminili di pallavolo. Si tratta di uno degli appuntamenti giovanili più rilevanti a livello nazionale. Ventotto squadre e più di seicento atlete si stanno confrontando negli impianti sportivi comunali e in quelli dei centri vicini. L’evento sta offrendo visibilità alle giovani promesse della disciplina e confermando l’eccellenza organizzativa della struttura ricettiva assisana.

Trofei internazionali in mostra al Tennis Club

In questi giorni il Tennis Country Sporting Club di Santa Maria degli Angeli accoglie il Trophy Tour 2026. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dall’Italia nel 2025, sono esposte e visibili al pubblico. L’iniziativa della Federazione Italiana Tennis e Padel rappresenta un’occasione unica per gli appassionati locali e per i turisti di toccare da vicino la storia recente del tennis azzurro.

Calcio giovanile protagonista con il Memorial Tarpanelli

Dal 22 al 24 maggio si è svolto il nono Memorial Lucio Tarpanelli – ottavo Trofeo Città di Assisi. La competizione under 13 organizzata dall’Asd Angelana ha consolidato la propria posizione nel panorama nazionale del calcio di base. Centinaia di giovani calciatori si sono sfidati con spirito agonistico ma anche con grande correttezza, sotto lo sguardo attento di scout e appassionati.

La vicesindaca e assessora allo sport Veronica Cavallucci ha tracciato un bilancio positivo di queste settimane. Ha evidenziato come le diverse discipline, dalle gare di corsa alle competizioni di squadra, stiano contribuendo a mantenere vivo il tessuto sportivo locale. Gli eventi permettono inoltre di testare e migliorare gli impianti, incentivando investimenti futuri nella dotazione infrastrutturale.

Lo sport come priorità amministrativa

L’impegno dell’amministrazione non si esaurisce con gli appuntamenti di maggio. Nel corso dell’anno sono già in programma altre manifestazioni di richiamo come la Marcia delle Otto porte e la San Francesco Marathon. Queste iniziative continuano a portare ad Assisi atleti, famiglie e società sportive, confermando lo sport come elemento centrale della politica di sviluppo territoriale.

Grazie al lavoro sinergico di associazioni, società, volontari e istituzioni, Assisi sta costruendo una reputazione solida anche nel campo degli eventi sportivi. Il connubio tra tradizione, accoglienza e dinamismo agonistico si rivela vincente, attirando sempre più partecipanti e spettatori da fuori regione. Le prossime settimane riserveranno certamente altre sorprese in questo mese all’insegna del movimento e della sana competizione.