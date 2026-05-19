Sicurezza ad Assisi Rorberto Vannacci lancia la raccolta di firme

Il movimento di destra si mobilita nella piazza della citta

Mobilitazione sul territorio umbro

Il movimento politico Futuro Nazionale accelera la sua strutturazione in Umbria attraverso una serie di iniziative pubbliche mirate al tesseramento e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Il Comitato Costituente Assisi 24, sotto la guida di Roberto Pierotti, ha unito le forze con il Comitato Costituente 598 di Bastia Umbra, coordinato da Filiberto Franchi, per coordinare una manifestazione informativa e di radicamento locale. I due nuclei territoriali rappresentano le articolazioni di base della formazione che fa capo al generale Roberto Vannacci, nate con l’obiettivo di diffondere capillarmente le istanze di sovranità, valorizzazione del merito, tutela dell’identità e presidio del territorio.

Proposte per il controllo urbano

L’evento si focalizzerà sulla campagna nazionale denominata Tolleranza Zero sulla Sicurezza, un progetto che racchiude diverse modifiche legislative e amministrative per il contrasto alla criminalità. La raccolta firme punta a sostenere l’introduzione di uno scudo penale specifico per gli operatori delle forze dell’ordine, l’estensione dei confini normativi della legittima difesa, il contrasto severo ai flussi migratori clandestini e il superamento delle situazioni di degrado nei centri urbani. Gli organizzatori intendono offrire ai cittadini uno spazio di confronto diretto per illustrare le linee programmatiche del movimento e raccogliere nuove adesioni formali al progetto politico.

Appuntamento nella piazza centrale

L’azione di propaganda si svolgerà interamente nella mattinata di domenica 24 maggio, occupando la fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 13:00. I militanti e i responsabili dei comitati accoglieranno i sostenitori e i residenti presso un apposito spazio informativo allestito in Piazza Garibaldi, nella frazione di Santa Maria degli Angeli. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza interessata a conoscere i punti programmatici della lista e a sottoscrivere i moduli per le proposte di legge e per l’iscrizione annuale a Futuro Nazionale.

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Gazebo Informativo: Tolleranza Zero sulla Sicurezza Il movimento politico Futuro Nazionale accelera la sua strutturazione sul territorio umbro attraverso un’iniziativa pubblica mirata al radicamento locale. Il Comitato Costituente Assisi 24, guidato da Roberto Pierotti, unisce le proprie forze con il Comitato 598 di Bastia Umbra, coordinato da Filiberto Franchi, per dare vita a una mobilitazione incentrata sui temi della sovranità e della tutela dei cittadini. Al centro della manifestazione si colloca la campagna nazionale finalizzata alla raccolta firme per l’introduzione di modifiche legislative sostanziali in materia di ordine pubblico. Tra i punti cardine figurano lo scudo penale per gli operatori delle forze dell’ordine, l’estensione dei confini normativi della legittima difesa e il contrasto ai flussi migratori clandestini. I residenti e i sostenitori della lista che fa capo al generale Roberto Vannacci avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militanti, visionare il materiale programmatico e sottoscrivere i moduli di adesione formale e tesseramento annuale. Quando: Domenica 24 Maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00

Dove: Piazza Garibaldi, Santa Maria degli Angeli, Assisi

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