Calendimaggio Assisi modifica la viabilità nel centro storico

La festa ad Assisi impone nuovi divieti per i flussi di auto

La città di Assisi si prepara a vivere i momenti salienti del Calendimaggio, la storica manifestazione che celebra il ritorno della primavera. In occasione delle festività previste dal 30 aprile al 9 maggio 2026, l’amministrazione comunale ha varato un piano straordinario per la gestione del traffico.

Sicurezza e ordine pubblico durante le celebrazioni

Le autorità locali hanno predisposto una serie di provvedimenti restrittivi, formalizzati tramite un’ordinanza della Polizia locale, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità dei partecipanti e permettere il regolare svolgimento delle rievocazioni. Le limitazioni riguardano capillarmente le vie e le piazze del nucleo antico, cuore pulsante dell’iniziativa.

Le disposizioni prevedono il divieto assoluto di sosta e di circolazione per ogni tipologia di veicolo a motore. Tali misure sono estese in diverse zone anche ai mezzi solitamente muniti di autorizzazione per l’accesso alla zona a traffico limitato. Si tratta di un intervento strutturale necessario per liberare gli spazi angusti del borgo medievale e consentire il passaggio dei cortei storici senza interferenze esterne. La sorveglianza sarà intensificata in tutti i varchi di accesso per monitorare il rispetto dei nuovi parametri stradali.

Limitazioni specifiche nella zona di Piazza del Comune

Il periodo di massima restrizione coincide con i giorni centrali dell’evento, fissati tra il 6 e il 9 maggio. Durante questa finestra temporale, le attività commerciali situate nei pressi della Piazza del Comune dovranno interrompere l’attività a partire dalle ore 13:00, restando chiuse fino alla conclusione delle manifestazioni serali. La viabilità modificata impone inoltre regole rigide per il decoro urbano e la fedeltà storica delle scenografie. I negozianti sono tenuti a oscurare le insegne luminose e a coprire gli ingressi con materiali specifici forniti dall’Ente Calendimaggio, garantendo così un’atmosfera immersiva priva di elementi anacronistici.

Per quanto riguarda la logistica dei rifornimenti, gli operatori economici dovranno ultimare le operazioni di carico e scarico merci entro le ore 10:00 del mattino. Oltre tale orario, non sarà permesso alcun movimento di furgoni o mezzi di trasporto all’interno dell’area interdetta. La pianificazione mira a bilanciare le esigenze dei residenti con la portata internazionale di un evento che richiama migliaia di visitatori. La cittadinanza è stata invitata a consultare i canali istituzionali e l’albo pretorio per visionare il testo integrale del provvedimento e conoscere nel dettaglio i percorsi alternativi suggeriti.