Con il Cuore torna ad Assisi, il 29 maggio la maratona di solidarietà

Carlo Conti conduce su Rai1 il concerto benefico dei frati del Sacro Convento. Raccolta fondi per 20 progetti in 13 Paesi

Torna ad Assisi uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla solidarietà. Venerdì 29 maggio andrà in scena la 24ª edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona benefica organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi e trasmessa in diretta in prima serata su Rai. A condurre il concerto dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi sarà ancora una volta Carlo Conti.

Dal 2003, “Con il Cuore” sostiene le missioni francescane in Italia e nel mondo. Fino al 2025 sono stati finanziati 190 progetti in 42 Paesi, con oltre 17 milioni di euro raccolti.

L’edizione 2026 sosterrà 20 progetti in 13 Paesi, con particolare attenzione alle mense francescane italiane e alle popolazioni colpite da guerre, povertà e carestie, dal Sudan al Libano, dal Ghana al Madagascar. Per contribuire alla raccolta fondi sarà possibile inviare un sms o effettuare una chiamata da rete fissa al numero 45515 nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026.

L’iniziativa, coordinata da Padre Enzo Fortunato, vedrà anche la partecipazione di operatori e volontari impegnati nell’accoglienza e nell’assistenza alle persone fragili. «Ad Assisi vogliamo continuare a tenere accesa la luce della pace in un mondo infiammato da guerre e soprusi – ha dichiarato padre Fortunato –. Con la raccolta fondi di “Con il cuore, nel nome di Francesco” desideriamo portare sollievo e speranza, carezza e aiuto, rendendo concrete le parole di Francesco attraverso la solidarietà».

Per assistere gratuitamente alla serata sarà necessario prenotare il proprio posto sul prato del sagrato della Basilica a partire dal 12 maggio 2026. Ai partecipanti sarà richiesto un contributo libero destinato ai progetti sostenuti dalla maratona solidale.