Assisi, il verde diventa occasione di collaborazione pubblico-privata

Comuni e imprese insieme per mantenere aree ornamentali e rotatorie cittadine

La proposta amministrativa per il decoro cittadino

L’Amministrazione comunale di Assisi avvia una nuova stagione di alleanze tra settore pubblico e realtà imprenditoriali locali. Il progetto di sponsorizzazione del verde pubblico rappresenta una soluzione innovativa per mantenere il patrimonio ornamentale urbano senza incidere negativamente sulla disponibilità finanziaria dell’ente. La proposta abbraccia ventidue zone strategiche della città, suddivise in lotti distinti, che includono aree ornamentali, rotatorie e percorsi verdi disseminati nel territorio comunale.

Questa iniziativa non costituisce una novità assoluta per Assisi. Il modello operativo è stato già sperimentato negli anni precedenti con esiti che l’Amministrazione considera positivi e incoraggianti. Ora l’approccio viene ripreso, ampliato e ulteriormente consolidato, trasformandosi in un elemento strutturale della gestione urbana.

Sostenibilità economica e visibilità del brand

La struttura del bando consente di affidare la manutenzione ordinaria delle aree verdi a soggetti privati, i quali ricevono in cambio la possibilità di esporre il proprio marchio in zone ad alta visibilità. Questa formula genera benefici simmetrici: la collettività ottiene il miglioramento e la conservazione degli spazi pubblici, mentre le aziende partecipanti acquisiscono riconoscibilità presso i cittadini e i visitatori.

L’Amministrazione evidenzia come il mantenimento del decoro urbano corrisponda a un’esigenza profonda della comunità. La qualità estetica del territorio rappresenta uno specchio dell’identità collettiva, un elemento che i residenti percepiscono e apprezzano quotidianamente. Il recupero di questa dimensione attraverso partnership con il mondo economico locale rinforza il legame tra istituzioni e cittadini.

I dettagli della partecipazione al bando

Il bando si rivolge a una platea ampia di potenziali candidati. Possono partecipare persone fisiche e giuridiche, incluse aziende individuali, società di varia natura, cooperative e consorzi. L’apertura del bando comprende anche agenzie assicurative, enti pubblici non economici e organizzazioni associative prive di finalità lucrative. Questa inclusività amplia le possibilità di partecipazione, permettendo a diverse categorie di imprese di contribuire al progetto.

La documentazione relativa alle modalità di partecipazione e la descrizione dettagliata dei lotti disponibili sono consultabili attraverso i canali ufficiali del Comune. Il sito istituzionale ospita l’informazione nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, segnatamente nell’area riservata ai bandi di gara e ai contratti. Parallelamente, le medesime informazioni compaiono sull’Albo Pretorio dell’ente, garantendo massima trasparenza procedurale.

Scadenza e modalità di contatto

La data limite per la presentazione delle candidature è stabilita al 29 maggio 2026. Chi desideri ottenere chiarimenti supplementari o necessiti di assistenza può rivolgersi direttamente agli uffici comunali competenti. I numeri telefonici disponibili sono il 075/8138407 e il 075/8138446. Alternativamente, è possibile inviare comunicazioni scritte agli indirizzi franco.siena@comune.assisi.pg.it e barbara.lunghi@comune.assisi.pg.it.

Una scelta di continuità amministrativa

La decisione di riproporre e sviluppare ulteriormente il programma di sponsorizzazione del verde rientra in una strategia più ampia di gestione partecipata del territorio. L’Amministrazione intende consolidare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni del bando, capitalizzando l’esperienza acquisita e le relazioni instaurate con i soggetti privati già coinvolti. La continuità rappresenta un segnale di stabilità progettuale, essenziale per costruire fiducia tra le istituzioni e gli operatori economici locali.

Attraverso questo meccanismo, Assisi persegue simultaneamente obiettivi di sostenibilità fiscale, valorizzazione del patrimonio urbano e rafforzamento del tessuto economico locale. La formula consente di distribuire responsabilità e benefici tra i diversi attori, creando un sistema virtuoso dove le risorse pubbliche vengono impiegate in modo più efficiente e il settore privato contribuisce al bene comune acquistando visibilità.