Maltrattamenti arrestata una giovane donna nella città Assisi

L’intervento della Polizia di Stato salva i familiari rinchiusi

Le forze dell’ordine del commissariato di Assisi sono intervenute con estrema urgenza presso una residenza privata a seguito di una segnalazione drammatica giunta alla centrale operativa. Una donna di nazionalità rumena, nata nel 1997, è stata tratta in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. La situazione è precipitata quando la ventottenne ha perso il controllo, scagliandosi verbalmente e fisicamente contro i propri parenti conviventi.

Terrore tra le mura domestiche

Il culmine della violenza è stato raggiunto durante una violenta crisi di collera della donna. Gli occupanti dell’abitazione, terrorizzati dalle esplicite minacce di morte e dal timore di un’aggressione fisica imminente, si sono visti costretti a barricarsi all’interno di una camera. Da quella posizione di fortuna hanno richiesto il soccorso immediato tramite il Numero Unico di Emergenza, permettendo l’arrivo tempestivo delle volanti della Polizia di Stato.

L’arrivo degli agenti e il salvataggio

Al loro ingresso nell’appartamento, i poliziotti hanno trovato i familiari ancora in stato di shock e chiusi nella stanza per proteggere la propria incolumità. Dopo aver messo in sicurezza l’area e rassicurato le vittime, gli agenti hanno raccolto testimonianze agghiaccianti. È emerso un quadro di vessazioni continue e comportamenti brutali che si protraevano da tempo, delineando un contesto di convivenza divenuto ormai insostenibile e pericoloso.

Provvedimenti cautelari e trasferimento in carcere

La giovane è stata scortata presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e le procedure burocratiche necessarie. Considerata la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione delle condotte violente, è scattato il provvedimento restrittivo. Su disposizione del Pubblico Ministero, la ventottenne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Perugia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

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