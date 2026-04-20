Papa Francesco scuote ancora Assisi con la sua eredità viva

I frati del Sacro Convento celebrano l’unione con la Chiesa

Assisi, 20 aprile 2026 – Papa Francesco non ha lasciato un vuoto dietro di sé, ma un’eredità densa e vitale che continua a interrogare la comunità dei frati di Assisi. Ad un anno esatto dal suo commiato, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, descrive questo lascito come un “pieno” di significati, gesti e sollecitazioni. Il religioso sottolinea come la figura del Pontefice abbia agito da catalizzatore per riscoprire la luminosità del Vangelo. Attraverso una serie di azioni spesso inaspettate, il Papa ha saputo incarnare concetti profondi quali la tenerezza divina e l’amicizia sociale, stringendo un legame indissolubile con l’intera creazione. Questa connessione non è rimasta confinata ai testi dottrinali, ma si è manifestata concretamente nelle tre visite storiche compiute presso la Basilica, lasciando tracce indelebili nel tessuto spirituale della città.

L’analisi condotta dai religiosi evidenzia come la presenza del Santo Padre abbia spinto i fedeli a una creatività nuova, basata sulla fermezza evangelica. Non si tratta di una semplice commemorazione nostalgica, bensì di un percorso conoscitivo che i frati considerano ancora in pieno divenire. La logica di Francesco d’Assisi è stata reinterpretata dal Pontefice in chiave contemporanea, rendendo la fraternità un obiettivo politico e spirituale raggiungibile. In occasione dell’anniversario, la chiesa inferiore della Basilica ospiterà una funzione solenne presieduta dallo stesso Custode. Questo momento di preghiera rappresenta il vertice di un percorso di riflessione che coinvolge l’intera comunità, decisa a esplorare ulteriormente le profondità di un magistero che ha saputo parlare a credenti e non credenti con la medesima forza comunicativa.

Oltre alle celebrazioni liturgiche, la memoria del Pontefice viene alimentata attraverso canali digitali e approfondimenti editoriali.

Il podcast dei frati, intitolato “Parole Povere”, ha dedicato ampio spazio alla simbiosi tra Bergoglio e il Poverello di Assisi, evidenziando le radici comuni della loro spiritualità. Le testimonianze raccolte nel numero di aprile della rivista ufficiale del Sacro Convento offrono ulteriori sfumature sulla personalità del Papa. Tra i racconti emerge con forza il lato umano e mite del Vicario di Cristo, capace di sorprendere con telefonate dirette e incontri privati che hanno segnato la vita dei destinatari. Questi episodi di grazia inattesa confermano l’approccio accogliente che ha caratterizzato l’intero pontificato, trasformando l’istituzione papale in un interlocutore prossimo e accessibile per chiunque cercasse conforto o guida, come riporta il comunicato di Andrea Rossi – Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco.

Il messaggio lasciato ad Assisi si focalizza intensamente sulla cura della casa comune, un tema che il Papa ha trattato con vigore profetico. La comunità francescana recepisce questo invito come un mandato per il futuro, impegnandosi a mantenere viva l’attenzione sulle interconnessioni tra crisi ambientale e crisi sociale.

La logica del “pieno” evocata da fra Marco Moroni si traduce dunque in un impegno quotidiano per la tutela dei più fragili e per la promozione di una pace che non sia solo assenza di conflitto, ma costruzione attiva di ponti. Il ricordo del Pontefice funge da sprone per una Chiesa in uscita, capace di abitare le periferie esistenziali con la stessa determinazione mostrata dal Papa durante le sue visite nella terra di San Francesco.