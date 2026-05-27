Solidarietà francescana, 23 progetti Con il Cuore, nel Nome di Francesco

Maratona benefica ad Assisi per i bisognosi
Solidarietà – La tradizione di generosità della comunità francescana continua con la ventiquattresima edizione della maratona solidale “Con il Cuore, nel Nome di Francesco”. I frati del Sacro Convento rinnovano l’impegno verso le persone in difficoltà attraverso un’iniziativa che coniuga la spiritualità con l’azione concreta sul territorio.
Gli Obiettivi della Maratona
Quest’anno il progetto sostiene ventitre interventi in quattordici Paesi distribuiti tra i cinque continenti. Le aree geografiche coinvolte includono il Sudan, il Libano, il Ghana e la Repubblica Democratica del Congo, dove le comunità affrontano sfide legate alla penuria alimentare, alle epidemie e ai conflitti armati. In Italia, le mense francescane rappresentano un punto di riferimento costante per chi vive situazioni di povertà estrema e emarginazione sociale.
L’Evento Televisivo del 29 Maggio
La diretta televisiva andrà in onda venerdì 29 maggio alle 21.30 su Rai1, con la regia dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. Carlo Conti presenterà lo spettacolo affidandosi a una scaletta artistica di rilievo nazionale. Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia ed Ermal Meta animeranno la serata con esibizioni musicali pensate per coinvolgere il pubblico italiano.
Accessibilità e Pluralità di Piattaforme
L’evento raggiungerà gli spettatori attraverso molteplici canali. Oltre alla trasmissione su Rai1, il concerto sarà disponibile in streaming su RaiPlay con sottotitoli dedicati ai non udenti tramite la pagina 777 di Televideo. L’audiodescrizione sarà attivata sul canale principale di Rai1 e sulla piattaforma di streaming. La diretta radiofonica su Rai Radio1 sarà condotta da Marcella Sullo e Duccio Pasqua.
Le Modalità di Contribuzione
Per partecipare al progetto, i cittadini possono inviare un sms al numero 45515 con importi di due euro da telefono mobile, oppure effettuare chiamate da linea fissa di cinque o dieci euro. Le donazioni rimarranno attive fino al 30 giugno 2026. Alternativamente, è possibile consultare il sito ufficiale per conoscere modalità alternative di contribuzione, inclusi bonifici bancari attraverso l’Iban dedicato all’iniziativa.
Il Significato Spirituale dell’Iniziativa
Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, sottolinea come questo appuntamento annuale rappresenti un’occasione per rinnovare l’impegno verso le comunità vulnerabili. L’evento trae origine dalla spiritualità francescana, che pone al centro della propria missione la solidarietà con i più fragili e la ricerca di percorsi di fratellanza. Coordinata da padre Enzo Fortunato, l’edizione 2026 coinvolge operatori che operano direttamente nel settore dell’assistenza sociale e dell’accoglienza.
I Partner Istituzionali
L’iniziativa beneficia del supporto di Eni e Poste Italiane in qualità di partner sostenitori, mentre Fibraweb fornisce il supporto tecnologico necessario per la trasmissione televisiva e radiofonica. La collaborazione tra la Custodia del Sacro Convento di Assisi e la Rai garantisce una copertura mediatica capillare su tutto il territorio nazionale.
Con il Cuore, nel Nome di Francesco
La ventiquattresima edizione della maratona solidale francescana sostiene ventitre progetti in quattordici Paesi del mondo. L’evento benefico trasmesso in diretta su Rai1 raccoglie fondi per le mense francescane in Italia e per le comunità colpite da carestie, epidemie e conflitti. Artisti di rilievo nazionale si esibiranno sotto la guida di Carlo Conti dal sagrato della Basilica di San Francesco. Le donazioni rimangono aperte fino al 30 giugno 2026 attraverso sms e chiamate al numero 45515.
Data e Ora
Venerdì 29 maggio 2026
21:30
Luogo
Basilica di San Francesco
Assisi (PG), Italia
Trasmissione in diretta su Rai1, Rai Radio1 e RaiPlay • Donazioni aperte fino al 30 giugno 2026
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