Solidarietà francescana, 23 progetti Con il Cuore, nel Nome di Francesco

Sinner al secondo turno al Roland Garros, Tabur ko in tre set PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare […]

Cina, cresce il mercato dei consumi nei primi quattro mesi dell’anno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese dei consumi ha mantenuto un andamento stabile nei primi quattro mesi del 2026, grazie al proseguimento dell’attuazione di una serie di misure a sostegno dei consumi, secondo il ministero del Commercio. Ad aprile, la domanda di prodotti ecologici e smart si è mantenuta solida. I dati del ministero […]

Papa Leone “Aiutare il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari” Lo ha detto Papa Leone parlando con i giornalisti all'uscita della sua residenza a Castel Gandolfo.

Cina, crescita costante per l’e-commerce nei primi quattro mesi dell’anno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’e-commerce ha mantenuto un’espansione costante nei primi quattro mesi del 2026, continuando a stimolare la vitalità dei consumi e a sostenere l’economia reale, secondo i dati diffusi oggi dal ministero del Commercio. Nel periodo gennaio-aprile, le vendite al dettaglio online di beni e servizi in Cina sono aumentate […]

Cina, aumentano gli investimenti diretti all’estero PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti diretti all’estero (Odi) della Cina in tutti i settori hanno raggiunto i 429,42 miliardi di yuan (circa 62,88 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento del 3,9% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Del totale degli Odi in tutti i settori, […]

Webuild, Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez ROMA (ITALPRESS) – “Le grandi infrastrutture sono un motore di crescita, integrazione e competitività per l’Europa. La collaborazione tra imprese italiane e spagnole rappresenta un esempio concreto della capacità e del know-how industriale europei di realizzare progetti complessi e strategici nel mondo”: è quanto dichiarato da Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, che oggi ha […]

La grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la conferenza stampa promossa da Flutter Southern Europe & Africa (SEA) dedicata alla presentazione dei grandi eventi della stagione ippica al via in questi giorni nel capoluogo lombardo e al percorso di trasformazione dell’Ippodromo Snai San Siro.La conferenza stampa è stata anche l’occasione per ribadire il percorso di […]

Vingegaard cala il poker, vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa CARI’ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona-Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese – che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo […]

Bucarest, l’eccellenza agroalimentare italiana al Salone “Gustul Italiei” BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Si è svolta a Bucarest dal 22 al 24 maggio la quinta edizione del Salone “Gustul Italiei”, ospitato nell’ambito di RoWine Bucarest 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al vino e all’enogastronomia in Romania.Ventidue produttori italiani sono stati presenti con una selezione di eccellenze del Made in Italy: vini e […]