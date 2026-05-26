Palio del Cupolone celebra il decennale ad Assisi

Benedizione dei vessilli e presentazione ufficiale della 10ª edizione ad Assisi
Uno dei più importanti appuntamenti estivi di Santa Maria degli Angeli sta per arrivare. Dal 12 al 20 giugno 2026 riprenderà J’Angeli 800 – Palio del Cupolone, manifestazione che raggiunge quest’anno il traguardo della sua decima edizione. Il primo momento celebrativo avrà luogo domenica 31 maggio, quando l’intera comunità si riunirà per consacrare simbolicamente l’inizio delle festività.
La festa si prepara con la benedizione
La giornata inizierà alle dieci del mattino nella Basilica Papale, dove il parroco Fr. Saul celebrerà la benedizione ufficiale dei vessilli. Lo stendardo principale dell’Ente Palio, condotto dal Presidente Moreno Massucci, accompagnerà gli stendardi dei tre Rioni – del Campo, Fornaci e Ponte Rosso – in un momento ricco di significato spirituale e identitario per il territorio.
La presentazione del programma
Nel pomeriggio, alle ore 17.30, prenderà il via la presentazione ufficiale della manifestazione presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Accanto alle principali istituzioni civili e religiose della zona, sarà presente tutto il consiglio direttivo dell’Ente Palio. L’incontro aperto al pubblico rappresenta il momento in cui la comunità scopre nel dettaglio tutti gli eventi che animeranno le nove giornate di festa.
Durante la presentazione verranno svelati i due stendardi che premieranno i vincitori delle competizioni principali. Il primo è stato disegnato dall’artista Francesca Capitini ed è destinato al Rione vincitore della contesa centrale del Palio del Cupolone. Il secondo stendardo, frutto della creatività degli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, premierà invece i vincitori dei Giochi dei Muje, competizione parallela che coinvolge le fasce più giovani della popolazione.
La giuria e la valutazione artistica
Fausto Marchini, che ricopre il ruolo di Direttore Artistico, illustrerà la composizione della commissione giudicante. Si tratta di una giuria tecnica formata da esperti provenienti dal settore della ricerca storica, della scenografia teatrale e delle arti performative. Questi professionisti valuteranno i cortei spettacolari e le rappresentazioni elaborate da ogni Rione, assegnando i punteggi decisivi per l’attribuzione del premio finale.
Un progetto cresciuto nel tempo
Il Palio del Cupolone affonda le radici in un’intuizione risalente al 2016, quando i Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio dell’epoca lanciarono il primo progetto denominato J’Angeli 800. Nel corso di un decennio, quella iniziale idea è evoluta trasformandosi in una manifestazione di rilievo culturale. L’evento ha sviluppato caratteristiche distintive, combinando ricerca storica consapevole, spettacoli dal vivo di elevata qualità e partecipazione diffusa della popolazione locale. La manifestazione è diventata così un punto di riferimento stabile per l’identità di Santa Maria degli Angeli e di tutto il comprensorio asisiate.
J’Angeli 800 – Palio del Cupolone
Dal 12 al 20 giugno 2026 torna a Santa Maria degli Angeli una delle manifestazioni più attese dell’estate. La decima edizione celebra un decennio di ricerca storica, spettacoli dal vivo e partecipazione comunitaria. I tre Rioni – del Campo, Fornaci e Ponte Rosso – si contenderanno il Palio del Cupolone in una festa che coniuga tradizione, cultura e grande coinvolgimento popolare. Domenica 31 maggio iniziano le celebrazioni con la benedizione dei vessilli nella Basilica Papale alle 10 del mattino e la presentazione ufficiale del programma alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento identitario per l’intero territorio assisiate.
📅 Data: 12 – 20 giugno 2026
🕔 Presentazione: 31 maggio ore 17.30
📍 Luogo: Santa Maria degli Angeli, Assisi
🎭 Edizione: 10ª
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