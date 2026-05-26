Palio del Cupolone celebra il decennale ad Assisi

La Cina punta al riciclo del 76% dei rifiuti urbani entro il 2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a portare il tasso di riciclo dei rifiuti domestici urbani oltre il 76% entro la fine del 2030, ha dichiarato oggi il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. L’annuncio è giunto mentre il Paese inaugura la sua quarta settimana nazionale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti […]

Nazionale, Baldini convoca 24 azzurri per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia ROMA (ITALPRESS) – Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini, che […]

Cina, il film “Dear You” supera il miliardo di yuan al botteghino PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il film cinese “Dear You”, di grande successo grazie al passaparola, ha superato la soglia di 1 miliardo di yuan (circa 146 milioni di dollari) al botteghino, secondo la piattaforma di biglietteria Maoyan, raggiungendo un traguardo importante per il film a basso budget, girato in dialetto Chaoshan (Teochew) e interpretato da […]

Rivoluzione Milan: esonerato Allegri, via anche Furlani, Tare e Moncada RedBird fa piazza pulita dopo la mancata qualificazione alla Champions

Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Anci a confronto sul bilancio Ue 2028-2034 MILANO (ITALPRESS) – Le modalità di gestione delle risorse europee per il periodo 2028-2034 e le possibili ricadute su territori, terzo settore e politiche pubbliche sono state al centro del convegno “Il Futuro della programmazione europea – Verso il bilancio europeo 2028-2034”, promosso da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Anci Lombardia. L’iniziativa, realizzata con il […]

Automotive, Urso convoca il tavolo nazionale al Mimit il 14 luglio ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato per martedì 14 luglio, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive. La riunione segue lo sblocco del DPCM che destina al comparto risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, finalizzate al sostegno delle […]

Comunali, affluenza in calo al 60,06% ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati di tutte le 6.278 sezioni, l’affluenza alle Comunali 2026 è al 60,06%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti. Lo riferisce il Viminale. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

A giugno su Tivusat la danza internazionale e i grandi coreografi ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) per tutto il mese di giugno sarà protagonista la grande danza. Si inizia con la coreografa cinese Tong Ruirui, internazionalmente conosciuta per aver unito le tecniche della danza classica e contemporanea alla narrazione tradizionale- Mezzo propone “A Dream of Red Mansions”, uno […]

Droga, armi e finti “click day”, 23 arresti tra Campania, Sicilia E Croazia SALERNO (ITALPRESS) – Un’importante operazione internazionale della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno, ha smantellato un’organizzazione criminale radicata a Sarno e Scafati, ma con forti ramificazioni in Sicilia e all’estero. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 persone: 19 sono finite in carcere e 4 […]