Rifiuti abbandonati in centro storico, Fasulo chiede intervento urgente

Degrado urbano in Via San Paolo, consigliere denuncia carenze nei servizi

La via San Paolo numero 14 di Assisi si presenta in condizioni di grave degrado. Cumuli di rifiuti rimangono abbandonati in strada, mentre sacchi di immondizia e cartoni generano una situazione igienica preoccupante nel centro storico della città umbra. Lo scenario fotografato rappresenta un contrasto stridente con l’immagine di una comunità consapevole e ordinata, sollevando interrogativi sulle responsabilità gestionali del territorio.

Francesco Fasulo, consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia per Assisi e frazioni, ha prontamente sottoposto una richiesta di intervento urgente alle autorità competenti. La segnalazione è stata indirizzata al sindaco, agli uffici della polizia locale, all’amministrazione comunale e alla ditta responsabile della raccolta rifiuti. L’istanza richiede non solo la rimozione immediata dei rifiuti, ma anche il ripristino totale dell’igiene e del decoro urbano in quella zona strategica della città.

Manutenzione assente e servizi insufficienti

Il consigliere sottolinea un problema più ampio che travalica il singolo episodio di sporcizia. Secondo la sua analisi, il territorio assisano soffre di carenze significative in materia di manutenzione preventiva e ordinaria. L’assenza di interventi costanti contribuisce al degrado progressivo di aree pubbliche, con ripercussioni dirette sulla sicurezza e sull’ordine pubblico.

Questo deficit nei servizi essenziali contrasta visibilmente con la pressione fiscale sopportata dai residenti. Le tasse continuano a gravare sul bilancio delle famiglie senza che corrisponda un’adeguata gestione delle infrastrutture e degli spazi comuni. Il problema non si limita a una singola via, ma investe più ampiamente la qualità della vita nelle frazioni e nel capoluogo.

Impegno amministrativo e promesse di continuità

Fasulo ribadisce il suo impegno personale nella lotta quotidiana per il benessere della comunità. Dichiara di operare con forza, coraggio e determinazione, muovendosi costantemente sul territorio per identificare e segnalare le criticità. Il suo operato si contraddistingue per una presenza continuativa finalizzata a garantire manutenzione, sicurezza e decoro urbano.

L’azione politica si configura come contrappeso rispetto a una gestione amministrativa ritenuta insufficiente. Mentre le istituzioni seguono altre priorità, il consigliere mantiene vivo il dialogo con i cittadini che quotidianamente segnalano situazioni di degrado e manifestano preoccupazione per il territorio.

La voce dei residenti

La mobilitazione registrata intorno a questa questione riflette un sentimento più ampio di insoddisfazione tra i residenti. I cittadini continuano a fare segnalazioni, dimostrando attenzione verso gli spazi pubblici e una volontà di partecipazione attiva. Questo fenomeno rivela come la comunità assisana, nonostante il degrado osservato in alcuni punti, conservi un profondo amore per il proprio territorio e una consapevolezza del valore del decoro urbano.

Le segnalazioni raccolte nel tempo tracciamno un quadro di zone periodicamente trascurate, dove l’intervento risolutivo tarda ad arrivare. La strada verso la soluzione completa richiede coordinamento tra enti diversi e una pianificazione che vada al di là delle emergenze puntuali.

Prospettive di risoluzione

La richiesta inoltrata rappresenta un momento critico per le autorità competenti. Il recupero della situazione in Via San Paolo costituisce un test per la capacità amministrativa di rispondere alle esigenze concrete della cittadinanza. L’impegno dichiarato di Fasulo suggerisce che il monitoraggio continuerà fino al completo ripristino dell’area, trasformando la denuncia pubblica in un meccanismo di pressione per l’azione amministrativa.

Il percorso verso il decoro urbano completo passa attraverso interventi immediati e strutturali. Solo attraverso una combinazione di pulizia d’emergenza e programmazione della manutenzione ordinaria sarà possibile impedire il ritorno di situazioni analoghe. La comunità assisana attende risposte concrete dalle istituzioni, consapevole che la qualità degli spazi pubblici riflette il valore attribuito ai cittadini stessi.