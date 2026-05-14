Documentario su Norberto svela ad Assisi l’arte dei suoi frati

L’opera della regista Boco ad Assisi celebra l’Umbria rurale

Radici e visioni tra le mura del palazzo comunale

L’universo iconografico di Norberto Proietti trova la sua massima celebrazione nel cuore pulsante della spiritualità umbra. Il 17 maggio 2026, la Sala della Conciliazione di Assisi ospita la première regionale di un’opera cinematografica che scava nell’anima di uno degli artisti più rappresentativi del territorio. L’evento si inserisce armoniosamente nel calendario delle celebrazioni dedicate all’ottavo centenario francescano, offrendo una prospettiva inedita sul legame tra fede, fatica contadina e rappresentazione estetica. La proiezione, prevista per le ore 17.00, rappresenta un omaggio collettivo alla memoria di un uomo che ha saputo trasformare i borghi medievali in scenari di un’armonia senza tempo.

Un viaggio documentaristico tra storia e territorio

Il lungometraggio, affidato alla direzione magistrale di Carolina Boco, si snoda attraverso un racconto corale che coinvolge esperti di fama e testimoni diretti della vita del pittore. Distribuito da Draka Distribution, il film esplora l’ispirazione di Norberto, radicandola profondamente nei paesaggi sereni e composti della sua terra d’origine. Le telecamere indugiano su quegli scorci che hanno ispirato i celebri “fratini”, figure operose che popolano un Eden nostalgico dove il tempo sembra essersi fermato. Questa narrazione visiva restituisce dignità al lavoro della terra e alla quotidianità dei piccoli centri, elevando il quotidiano a una dimensione sacrale e poetica.

Voci illustri e testimonianze dirette sulla produzione

La struttura narrativa si avvale di contributi di alto profilo scientifico e umano. Tra i protagonisti spiccano le analisi del sociologo Roberto Segatori e del critico Giovanni Faccenda, affiancate dai ricordi personali di Luigi Proietti e Anna Maria Landrini, rispettivamente figlio e moglie dell’artista. Particolarmente significativo è l’intervento di Enrica Fico Antonioni, che rievoca il profondo legame tra Norberto e il grande Michelangelo Antonioni. La presenza del custode del Sacro Convento, fra Marco Giuseppe Moroni, sottolinea la continuità tra la visione pittorica e la realtà vissuta della comunità francescana, ancora oggi impegnata in un ritmo vitale che fonde preghiera e attività pratica.

L’appuntamento con la cultura e l’identità locale

La serata assisiate vedrà la partecipazione attiva della regista e delle autorità locali, tra cui il sindaco Valter Stoppini. L’incontro non è solo una visione cinematografica, ma un momento di riflessione sull’identità umbra e sulla capacità dell’arte di farsi veicolo di messaggi universali. La gratuità dell’accesso sottolinea la volontà di rendere questa memoria un patrimonio condiviso, invitando cittadini e visitatori a riscoprire quella “spiritualità del fare” che ha reso celebre il pittore in tutto il mondo. L’evento rappresenta dunque un ponte ideale tra il passato glorioso della tradizione e il presente dinamico di una regione che continua a riconoscersi nelle sue icone più autentiche.