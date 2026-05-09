Anche Luigi Bastianini tra i quattro che hanno salvato il bambino

Intervento rapido nel parcheggio del Pronto Soccorso di Branca

Venerdì mattina il parcheggio antistante il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino trasforma un momento di angoscia in una storia di tempestività e umanità. Intorno alle 11,15 una nonna si ritrova in condizione di panico assoluto: il veicolo rimane bloccato con all’interno il nipotino di circa due anni.

Quattro eroi in corsia al servizio di una comunità intera

Luigi Bastianini, abitante di Rivotorto di Assisi e operatore dell’ospedale, è tra i quattro professionisti che colgono immediatamente i segnali di allarme e si dirigono verso il luogo senza esitazione.

Accanto a Bastianini intervengono Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini. La loro reazione non nasce dal caso, ma dalla consapevolezza che caratterizza chi lavora quotidianamente nei servizi sanitari, sempre vigile su ciò che accade nell’ambiente circostante. La valutazione della situazione è immediata e l’organizzazione dell’intervento coordinato, mirato a estrarre il bambino dal veicolo senza esporlo a ulteriori rischi.

La manovra precisa che restituisce la serenità

L’apertura del finestrino posteriore laterale richiede precisione e controllo emotivo. Gli operatori mantengono comunicazione costante con il bimbo, cercando di stabilizzare la situazione emotiva mentre affrontano l’aspetto tecnico della liberazione. Ogni movimento risulta misurato, ogni parola pronunciata serve a tranquillizzare il piccolo e la nonna. In pochi minuti il bambino viene liberato e riportato tra le braccia della nonna, che finalmente può respirare dopo momenti che le sono sembrati un’eternità.

Il riconoscimento della comunità e delle istituzioni

La direzione aziendale e quella del Presidio ospedaliero esprimono gratitudine verso coloro che hanno dimostrato tempestività e dedizione in una circostanza dove il rischio era concreto e il tempo prezioso. La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti interviene personalmente per elogiare il comportamento degli operatori, sottolineando come questi professionisti incarnino i valori fondamentali della sanità pubblica: attenzione, competenza e capacità di agire nei momenti critici.

Proietti rimarca come i cittadini umbri possano riporre fiducia totale negli operatori della sanità regionale, indipendentemente dalla natura dell’emergenza. Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la pubblica amministrazione sanitaria stia dalla parte della comunità, pronta a rispondere a qualsiasi necessità, perfino in situazioni che esulano dalla routine ordinaria del reparto.

Quando il servizio pubblico diventa genuinamente umano

Episodi come questo illustrano come la preparazione e l’attitudine al servizio dei dipendenti pubblici spesso vadano oltre le mansioni formalmente assegnate. Gli operatori che hanno agito non stavano svolgendo una procedura prevista dal protocollo ospedaliero, eppure hanno riconosciuto un’emergenza e hanno scelto di intervenire senza indugi. Questa capacità di leggere il contesto, di comprendere quando il sistema necessita di elasticità e rapidità, trasforma un servizio da meramente burocratico a genuinamente umano.

La gestione dell’emergenza davanti al Pronto Soccorso di Gubbio dimostra inoltre come gli spazi pubblici e gli operatori che li presidiano rimangono presidi importanti per la comunità locale. La vicinanza del personale ospedaliero, la sua visibilità e la sua disponibilità costituiscono elementi di sicurezza ulteriori rispetto alle funzioni sanitarie principali che l’ospedale svolge quotidianamente. In questo caso specifico, la presenza consapevole di quattro professionisti ha trasformato una tragedia potenziale in una storia di speranza e competenza.