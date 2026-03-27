Amici montagna Assisi rinnova vertici e rilancia attività

Assemblea ad Assisi amplia direttivo e programma eventi

Rinnovate le cariche sociali dell’Associazione Amici della Montagna di Assisi, che nell’assemblea annuale ha rafforzato la propria struttura organizzativa. Il Consiglio direttivo passa da una composizione ridotta a undici membri, segnando un ampliamento significativo.

Il gruppo uscente è stato quasi interamente confermato, ad eccezione di un componente che non ha ripresentato la candidatura. L’ingresso di nuovi membri porta entusiasmo e nuove progettualità, in linea con gli obiettivi statutari dell’associazione.

Programma 2026 tra tradizione e innovazione

Nel definire il calendario delle attività, l’associazione ha scelto di integrare le iniziative storiche con nuovi appuntamenti legati al Centenario Francescano. Un filone che accompagnerà gran parte delle proposte del 2026.

Il primo evento si è svolto a gennaio con “Ricordando il 1926”, trekking urbano dedicato agli interventi realizzati in città in occasione del settimo centenario. Un’iniziativa che ha unito memoria storica e valorizzazione del territorio.

Collaborazioni con il territorio

Prosegue il rapporto con il Comune di Assisi, con cui è stata realizzata la seconda edizione di “L’Amico Albero ad ogni nato nel comune”. Un progetto partecipato che unisce sostenibilità ambientale e coinvolgimento civico.

L’associazione conferma così la propria vocazione a operare in rete con enti, gruppi e realtà locali. L’obiettivo è condividere percorsi e iniziative legate alla tutela e alla conoscenza del territorio.

Tradizioni cittadine al centro

Durante l’incontro del 7 marzo, occasione anche per il rinnovo del tesseramento, la presidente riconfermata Daniela Fanelli ha illustrato le linee guida del nuovo programma.

Tra i punti fermi restano le tradizioni cittadine. Dalla Pasquetta condivisa all’Ascensione, fino al Focaraccio dell’Immacolata. Eventi che rappresentano momenti identitari per la comunità e occasioni di aggregazione.

Valorizzazione del Monte Subasio

Cuore delle attività resta il Monte Subasio, luogo simbolo per l’associazione. Le iniziative puntano a promuoverne la conoscenza, il rispetto e la fruizione consapevole.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni. L’obiettivo è coinvolgere giovani e famiglie, ampliando la partecipazione e favorendo la scoperta di nuovi percorsi e siti naturalistici.

Una rete per il futuro

Il programma annuale prevede numerose attività condivise con altre associazioni e realtà del territorio. Un approccio che rafforza la dimensione comunitaria e amplia l’impatto delle iniziative.

L’associazione guarda così al futuro consolidando le proprie radici. Tra tutela ambientale, memoria storica e partecipazione attiva, il percorso si sviluppa nel segno della continuità e dell’innovazione.