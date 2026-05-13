Spaccio ad Assisi, arrestato ventenne con cocaina nel bullone

Il controllo sulla statale porta al fermo di un pusher Assisi

La Polizia di Stato ha sferrato un nuovo colpo al mercato della droga nel territorio perugino, portando a termine un’operazione mirata che ha visto come protagonista il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi. Gli agenti, impegnati in un costante monitoraggio delle aree sensibili, hanno arrestato un cittadino albanese di soli vent’anni, colto in flagranza di reato mentre gestiva un traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a smantellare le reti di rifornimento locali.

Le indagini partono dalle segnalazioni

L’attività investigativa è scaturita da una serie di testimonianze raccolte tra la popolazione residente. Le recenti e reiterate segnalazioni riguardanti una sospetta attività di cessione di cocaina avevano infatti messo in allerta gli investigatori umbri. Questi input, provenienti direttamente dal tessuto sociale, hanno permesso di circoscrivere l’area d’interesse e di avviare servizi di osservazione discreti ma estremamente efficaci. Gli operatori hanno analizzato i movimenti sospetti segnalati, riuscendo a delineare il modus operandi del giovane pusher, il quale operava prevalentemente spostandosi a bordo di un’utilitaria per eludere i controlli ordinari.

L’intercettazione sulla statale 75

L’azione decisiva è scattata lungo la Strada Statale 75 centrale umbra, un’arteria fondamentale per il collegamento regionale. Durante un pattugliamento strategico, gli agenti hanno intercettato il veicolo sospetto mentre procedeva a velocità sostenuta in direzione Assisi. Ne è scaturito un pedinamento breve ma meticoloso, durante il quale il conducente è stato notato mentre accostava per far salire a bordo un individuo. Quest’ultimo è stato successivamente identificato come un consumatore abituale di droghe, confermando di fatto i sospetti che l’auto venisse utilizzata come una vera e propria base mobile per il commercio di strada.

Lo stratagemma del bullone in acciaio

Una volta fermato il mezzo, la perquisizione si è rivelata complessa a causa dell’astuzia del giovane straniero. Nonostante un iniziale atteggiamento collaborativo, il conducente celava la sostanza proibita con estrema perizia. Gli agenti hanno focalizzato l’attenzione su un dettaglio insolito situato sotto il tappetino del lato passeggero. Lì, è stato rinvenuto un bullone in acciaio modificato artigianalmente per fungere da contenitore segreto. Al suo interno erano stati occultati sette involucri termosaldati, contenenti complessivamente quasi cinque grammi di cocaina. I test condotti dalla Polizia Scientifica hanno confermato l’elevato grado di purezza della sostanza sequestrata.

Sequestro di contanti e udienza direttissima

Oltre allo stupefacente, l’operazione ha portato al sequestro di una somma in contanti pari a 475 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, considerata dagli inquirenti il provento diretto delle attività illecite svolte durante la giornata. Gli accertamenti anagrafici hanno poi rivelato che il ventenne, nonostante la giovane età, vantava già precedenti specifici nello stesso settore criminale. Di conseguenza, su disposizione del Pubblico Ministero, il pusher è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della cooperazione tra cittadini e istituzioni.