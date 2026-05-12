Rilascio carte d’identità elettroniche, aperture straordinarie ufficio servizio demografici

Il 16 e il 23 maggio 2026 verranno emesse senza appuntamento

Per agevolare il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) in sostituzione di quelle cartacee, il 16 e il 23 maggio 2026 il Comune di Assisi ha previsto aperture straordinarie dell’ufficio Servizi demografici che consentiranno l’emissione dei documenti senza appuntamento e prenotazione.

In entrambe le giornate, il servizio sarà attivo a partire dalle ore 8.30 presso gli sportelli ubicati nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli. Potranno accedere esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Assisi, in possesso della carta d’identità cartacea, che alle date del 16 e del 23 maggio non abbiano ancora fissato un appuntamento per il rilascio di quella elettronica. L’accesso sarà regolato mediante la distribuzione di apposti ticket eliminacode, da parte di addetti all’accoglienza. Potranno essere emesse fino a 70 carte d’identità elettroniche per ognuno dei due giorni di apertura straordinaria e saranno pertanto distribuiti soltanto 70 numeri di accesso per ciascuna giornata.

I cittadini interessati dovranno essere muniti di una fototessera recente (massimo di sei mesi), della vecchia carta d’identità cartacea o, se smarrita, della denuncia di smarrimento della stessa e di altro documento d’identità equipollente (ad esempio la patente di guida), di 22,00 per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica o di 27,00 euro per eventuale duplicato (da pagare in contanti o con bancomat). Nel caso in cui la carta d’identità elettronica sia per figli minori, gli stessi dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di documento d’identità in corso di validità.