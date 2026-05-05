Calendimaggio Assisi 2026 apre la sfida tra le due fazioni

Il borgo di Assisi si prepara per la grande festa di maggio

Il Calendimaggio Assisi 2026 è pronto a inaugurare la sua settantunesima edizione con l’apertura ufficiale prevista per domani. Le fazioni della Nobilissima Parte de Sopra e della Magnifica Parte de Sotto si preparano a incrociare nuovamente i vessilli in una competizione che affonda le radici nella storia cittadina.

La sfida medievale riparte nel cuore dell’Umbria

L’albo d’oro vede attualmente i blu di Sopra in vantaggio con 35 successi, mentre i rossi di Sotto inseguono a quota 32, forti della vittoria conseguita lo scorso anno. La giuria tecnica, composta da figure di rilievo come il regista Ascanio Celestini, il musicista Maurizio Sacquegna e lo storico Umberto Longo, avrà l’onere di valutare le performance che si susseguiranno fino al 9 maggio.

Il programma cerimoniale e la consegna delle chiavi

Le celebrazioni iniziano mercoledì 6 maggio con la solenne benedizione dei vessilli prevista per le ore 15.00 presso la Cattedrale di San Rufino e la Basilica di San Francesco. Poco dopo, il suono della campana delle Laudi darà il via al corteo che da piazza Santa Chiara raggiungerà il cuore di Assisi. In piazza del Comune, il sindaco Valter Stoppini affiderà formalmente il governo della città al Maestro di Campo Bruno Cianetti. La serata si accenderà poi nei vicoli della Parte de Sotto, dove prenderanno vita le prime rievocazioni di scene medievali, trasformando il tessuto urbano in un teatro a cielo aperto.

Madonna Primavera e le gare di abilità fisica

La giornata di giovedì 7 maggio sarà interamente dedicata alla figura di Madonna Primavera. Dopo i cortei di presentazione delle dieci fanciulle candidate, gli atleti delle due parti si sfideranno in prove di forza e destrezza. Il programma sportivo prevede la gara di tiro con la balestra, la spettacolare corsa delle tregge e il tradizionale tiro alla fune. Queste competizioni decreteranno quale fazione avrà l’onore di eleggere la propria regina della festa. Al calare del sole, l’atmosfera si sposterà nei vicoli della Parte de Sopra per nuove immersioni nella vita quotidiana del quattordicesimo secolo.

Il Calendimaggio dei Piccoli e la serata della Tenzone

Venerdì 8 maggio lo spazio sarà riservato alle giovani generazioni con il Calendimaggio dei Piccoli. I bambini e ragazzi di entrambe le parti si misureranno in versioni ridotte dei giochi dei grandi, garantendo la continuità di una tradizione profondamente sentita dalle famiglie locali. La serata vedrà invece il ritorno della Tenzone, un momento di altissima tensione emotiva caratterizzato dall’ingresso dei cortei notturni e da coreografici giochi di fuoco che illumineranno le pietre millenarie della piazza centrale, preparando il terreno per l’atto conclusivo della manifestazione.

Il verdetto finale e le iniziative sul territorio

Sabato 9 maggio rappresenta l’apice dell’evento con la lettura dei bandi di sfida e l’ingresso trionfale dei cortei storici. La notte sarà dedicata al Canto, la sfida canora tra i cori delle due fazioni che rappresenta l’ultimo banco di prova prima della deliberazione dei giurati. Oltre alla piazza, la città offre percorsi culturali come la mostra fotografica Fiori de Maggio nella Sala della Pinacoteca. Per chi non dispone dei ticket per le tribune, l’organizzazione ha predisposto un maxischermo gratuito in piazza Santa Chiara, assicurando la visione della diretta streaming prodotta per l’occasione.

Gastronomia medievale e accoglienza turistica

L’aspetto culinario resta centrale con la Taverna dell’Ente situata nella Sala delle Volte, dove vengono serviti piatti ispirati ad antichi ricettari. In piazza del Comune resta attivo il punto ristoro tradizionale, mentre i ristoranti cittadini aderenti all’iniziativa propongono menu a tema. La sinergia tra le istituzioni locali, la Regione Umbria e gli sponsor privati garantisce una copertura totale dei servizi per i turisti, supportata dalla distribuzione di guide informative cartacee e digitali per navigare al meglio tra i vicoli in festa durante l’intero arco della kermesse.

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