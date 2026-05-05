Francescanesimo svela le radici storiche del Sacro Tugurio

Il convegno celebra il valore spirituale del borgo di Assisi

Francescanesimo – L’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi entra nel vivo con una giornata di studi dedicata alla culla del movimento minoritico. Il Santuario del Sacro Tugurio si prepara a ospitare un incontro di alto profilo scientifico per indagare la genesi dell’esperienza evangelica. Sabato 9 maggio 2026 i riflettori si accenderanno sulla frazione assisiate per un’analisi rigorosa dei primi passi compiuti dal Poverello.

L’origine della comunità minoritica a Rivotorto

Questo luogo rappresenta infatti la prima dimora stabile della fraternità nascente, il punto esatto dove l’ideale si trasformò in pratica quotidiana tra il 1208 e il 1211. La memoria collettiva ritrova qui le fondamenta di un cammino che ha segnato la storia dell’umanità e della Chiesa.

La centralità dei lebbrosi nel cammino di Francesco

Il dibattito scientifico metterà a fuoco il legame indissolubile tra la conversione del Santo e il servizio agli ultimi. Gli esperti analizzeranno come la prossimità ai malati abbia agito da catalizzatore per la Regola. La vicina chiesa di Santa Maria Maddalena, prezioso edificio del dodicesimo secolo, emerge come simbolo di questo incontro decisivo. La ricerca storica intende valorizzare tali spazi non solo come reperti del passato, ma come pilastri di un’identità territoriale ancora vibrante. Il convegno mira a consolidare il senso di appartenenza della popolazione locale, custode di un patrimonio unico al mondo che necessita di continua tutela e riscoperta critica.

Nuove prospettive di studio e pubblicazioni scientifiche

Le relazioni affidate a docenti e studiosi di chiara fama internazionale forniranno un quadro aggiornato sulle dinamiche della prima comunità. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di trasformare le riflessioni in un progetto editoriale permanente. La nascita dei Quaderni del Tugurium segnerà l’inizio di una collana dedicata agli approfondimenti sul francescanesimo delle origini. Questa iniziativa permetterà di cristallizzare i contributi dei relatori, garantendo una diffusione capillare delle nuove acquisizioni storiche. Il Santuario si conferma dunque un centro di irradiazione culturale capace di dialogare con il presente attraverso il rigore della ricerca e la forza della tradizione.

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